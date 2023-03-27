失控教官怒逼346學生罰跪！　見到家長他也跪了：對不起

▲小五生參加畢業露營，遭活動輔導員要求下跪。（圖為學生合照，非下跪畫面／記者許宥孺翻攝，下同）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一所國小五年級生參加露營活動，遭陳姓活動輔導員要求罰跪1分鐘，引起軒然大波。事後，廠商已將陳姓輔導員開除，不過今日有家長爆料，有學生回家向父母告狀，家長氣得找上學校，校方23日晚間找來廠商、陳姓輔導員到校說明，陳姓輔導員當場下跪，直喊：「對不起。」

這起事件發生在3月20、21日，高雄一間明星國小在旗山某露營區委由旅行社辦理五年級露營活動，露營活動表訂早上6點半起床，但在5點多時，就陸續有學生走出營帳聊天，或是在帳棚內有喧鬧聲音。現場值夜輔導員多次規勸學生，但情形沒有改善。

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一名陳姓活動輔導員一時情緒失控，對學生施予連坐罰，要求346名學生通通都起床，全體罰跪1分鐘，有些學生整整跪了1分鐘，有些人當下搞不清楚狀況，跪了30秒、5秒也都有，還有些學生剛好去上廁所躲過一劫。而活動期間，陳姓輔導員還疑似爆粗口、摔椅子、限制洗澡時間等疑似不當管教情事發生。

由於事發當時，校方人員並未在場，教育局認為，學校人員未能及時掌握狀況，明顯有疏失，即(27日)起更換校長，指派督學代理職務。

今日有家長爆料，事發後，有學生回家後向父母告狀，稱開心露營卻被活動輔導員罰跪，家長氣得在23日找上校長理論，校方則邀廠商、陳姓輔導員到校說明。據在場人員轉述，陳姓輔導員一見到家長，就自己下跪道歉，並說「對不起，我錯了」，坦承確實有叫學生下跪1分鐘。

而該名家長表示，其實只是要反映活動過程需要改進的部分，包括請當事人說明當時情況，但被陳姓輔導員突如其來的舉動嚇到。該名家長說，當時學校與廠商簽約規章有提到該如何約束學生，「該怎麼做就怎麼做」。