駕駛警局前紅燈右轉躲角落　「下秒警車經過」結局療癒

記者黃翊婷／綜合報導

一名汽車駕駛日前在傍晚5時44分行經台南市文賢路與和緯路口，意外目睹前方白車駕駛紅燈右轉，還偷偷躲在轉角處。就在這個時候，對向剛好駛來一輛警車，警員發現後隨即打方向燈調轉並攔下白車駕駛。

▲警車發現違規駕駛，馬上調轉方向攔查。（圖／翻攝自YouTube／Wowtchout-地圖型行車紀錄器分享平台）

「Wowtchout-地圖型行車紀錄器分享平台」分享一段影片，20日傍晚5時44分左右，一名駕駛行經台南市文賢路與和緯路口，恰好目擊前方一輛白色汽車紅燈右轉，白車駕駛還把車子停在機車待轉區旁邊的轉角處「躲起來」，讓其他用路人都看傻了。

然而，下一秒對向緩緩駛來一輛警車，警車原本要順勢右轉，但警員似乎發現了躲在角落的白車，於是立即停下並打方向燈調轉，直直開到白車前方將駕駛攔下。由於事發路口旁邊就有警局（影片左上方為台南市第五分局暨和緯派出所），白車駕駛的行為讓目擊整個過程的後車駕駛也忍不住吐槽，「警局前還敢皮啊」。

影片公開之後，超療癒的結局讓許多網友紛紛留言大讚看完超舒坦，「好爽喔，再繼續滑行啊」、「車子超過停止線，擺明了就是想偷轉彎，被抓包剛好」、「敵不動，我不動」、「BGM是頑皮豹耶」、「這配樂真的很靠么」。