艾達莫娃訪台　鄭運鵬坐「海景第一排」人像速寫：送議長了

▲捷克共和國眾議院議長艾達莫娃立法院演講。（合成照／記者屠惠剛攝、翻攝鄭運鵬臉書）

記者皮心瑀／台北報導

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）率大型訪問團搭乘專機抵台，28日至立法院演講。民進黨立委鄭運鵬表示，自己坐在「海景第一排」，立即展現畫畫技巧，為艾達莫娃畫下人像，事後也送給她本人。

艾達莫娃今演講先用中文喊「大家早」，雖然捷克跟台灣說著不同語言、相隔遙遠，但世界上很難找到具有這麼多相似之處、人民之間互相了解的兩個國家，這次訪台之際，能夠來到立法院發表演說，自己備感榮幸，這是歷史上首次，至今受到的接待遠遠超出我們的期望。

艾達莫娃指出，捷克會和民主、自由、人權站在一起，捷克和台灣的故事交織在一起，發展自由與民主是我們的責任，捷克將繼續與台灣同在，在任何情況下同舟共濟。結尾，艾達莫娃再用中文表示「謝謝」，獲得全場如雷掌聲。

立法院長游錫堃指出，艾達莫娃抵台具備更深刻意義，除了台捷加強合作外，站在民主同盟夥伴身邊，將布拉格革命、絲絨革命那般無畏強權、引領變革的精神帶到台灣。艾達莫娃將是台灣史上第一位獲頒榮譽獎章的非邦交國家女性議長，再次感謝捷克對台灣的堅定支持。