國民黨發言人蕭敬嚴挑戰賴品妤　副發言人廖偉翔投入台中4選區

▲國民黨團28日「青年世代扛前鋒 艱困選區我衝鋒！藍軍新勇士出征」記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨發言人蕭敬嚴今（28日）宣布投入新北市第12立委選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮），挑戰該選區現任民進黨立委賴品妤。國民黨副發言人廖偉翔則是要戰台中第4選區（西屯、南屯），且表示要用自己的新創經驗，提倡教育改革以培育數位人才。另外，國民黨不分區立委李德維說，不管黨中央要他去哪參選，再艱困都去。

國民黨立法院黨團28日舉行「青年世代扛前鋒 艱困選區我衝鋒！藍軍新勇士出征」記者會，會中針對2024立委選舉，除陳以信表態參選台南第6選區，李明璇願戰板橋的「板東」或「板西」選區外，蕭敬嚴將投入新北市第12選區，廖偉翔則戰台中市第4選區。

▲國民黨發言人蕭敬嚴。（圖／記者蘇晏男攝）

蕭敬嚴說，過去他受黨的栽培，年輕世代要扛起把失去選區拿回來、把艱困選區打下來的責任與態度；去年他受徵召到新北市第12選區參選市議員，雖然未能翻轉，但有極大突破、縮小差距，且自己也持續經營選區。

針對新北市第12選區立委賴品妤，蕭敬嚴表示，他跟賴同年出生，面對同樣年輕的對手，國民黨應該思考如何克敵制勝；另外，將代表民進黨參選總統的副總統賴清德就是萬里人，萬里是賴清德的本命區，所以對國民黨來說，新北市第12選區更有指標性及戰略意義。

蕭敬嚴也說，汐止是他的家鄉，瑞芳是他成長的地方，身為黨內年輕世代，他願意扛責，到第一線為黨衝鋒陷陣。

▲國民黨副發言人廖偉翔。（圖／記者蘇晏男攝）

廖偉翔則指出，他在西屯、南屯出生、求學、長大，身為對於家鄉有一份責任的青年，他義不容辭投入此戰役，希望選民看到年輕人動力跟熱情。過去在前台中市長胡志強身邊服務時，他學到公共事務的細緻與用心，體會到一個小小的行動會改變一個人的生命，也讓他明白從事公共事務得始終保持對人民的關心與關懷。

廖偉翔也說，從政是為了眾人臉上的笑容，是為了讓人民生活過得更好，而非是意識形態跟政黨利益，因此他將秉持這樣的信念，為西屯跟南屯服務。廖偉翔提及其在新創的經驗，表示將提倡教育改革以培育數位人才，以及加強數位基礎建設，讓西、南屯在科技發展上不落後等。

另外，立委王鴻薇辦公室主任林岳龍表示，國家現在風雨飄搖，他心中對現任政府充滿問號、質疑，他希望他的站出來能夠拋磚引玉，讓更多年輕人出來挑戰現任政府；如果國家有需要，他願意出來為了公平正義而戰，若是藍軍有其他更強、更好的候選人，他願意輔佐。

而現任國民黨不分區立委李德維說，不管黨中央要他去哪參選，再艱困都去；若是沒有需要他參選，他也一定會好好協助，包含在座國民黨的年輕人，或其他還沒有冒出來的年輕人，「我相信我也可以給他們很多協助」，最重要是希望國民黨2024重返執政，總統勝利、立委過半。