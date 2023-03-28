AIT闡述言論自由精神回應「疑美論」　 國民黨：民進黨踢鐵板囉

▲賴清德與孫曉雅日前一起逛國慶酒會攤位。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

近期民進黨批評所謂「疑美論」並暗指為反對民主價值，然而，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）近日在接受網路媒體訪談時指出「我不認為限制言論是好的方法」，國民黨發言人林家興則指出，美國作為民主自由的典範國家，對「言論自由」內涵充滿理性的認識與堅持，讓選擇以鴨霸的手段壓制國內民眾聲音的民進黨踢到鐵板，也上了一課；國民黨會與美國站在一起，並肩相挺言論自由與維護中華民國國家利益。

國民黨副發言人呂謦煒指出，近期不僅民進黨國際事務部主任暨立委羅致政10日表示「疑美論」是為了塑造畏戰、拒戰的氛圍，是「認知作戰」的作為，就連民進黨主席賴清德早於1月8日就曾公開指出「不能讓有心人散播懷疑美國的言論，甚至成為社會主流共識」、「這對台灣非常不利」，而民進黨前副秘書長林飛帆也投書外媒質疑「疑美論」傷害國際對台灣支持，種種言論都在對無辜民眾扣帽。

然而，近日孫曉雅處長在接受媒體訪問時提到，言論自由的部分精神，就是保護「懷疑論」，更稱「我的工作就是消除『我不相信你』的質疑，或是向他證明我不應該受到質疑，而不是說『你說的是假訊息！』」，她也提到「我不認為限制言論是好的方法，而且實際上自由民主社會裡，你也很難去限制言論，就算做了，你只會發現那些言論躲在暗處發酵，人們會被嚴重誤導」。呂謦煒高呼，孫曉雅的說法兼顧台灣利益與民主自由，可說是重重打臉了動輒以「認知作戰」、「中共同路人」等指控壓制不同意見的民進黨！

呂謦煒表示，面對台灣社會輿論場域的「疑美論」，孫曉雅提到應該「消除質疑」而非「限制言論」，這顯示出若台灣以自身立場出發爭取合理的自身利益，美國會積極回應，這也正是負責任的國際友人所展現的胸懷。

呂謦煒強調，中華民國是獨立的主權國家，為了台灣的最大利益和中華民國的國家安全，本來就有權利對區域各方進行接觸、表達意見，抱持合理的懷疑才是具有主體性的表現。民進黨放棄自我主體性，只懂得一味打壓不同意見，這種作為不能真正解決民眾的疑慮，反而成為「麻煩製造者」，給區域與國際社會帶來動盪不安。長期以來，民進黨慣於打壓不同意見，如今由於新任民進黨主席賴清德的「務實台獨」無法得到國際友人信任，而刻意作態打壓「疑美論」，這種作法根本不合乎言論自由與民主價值，難怪國際友人不領情。

呂謦煒指出，民進黨近期更大肆抹紅國民黨或其他人士的訪陸行程，然而即使美國和中國大陸呈現競爭態勢，雙方仍保持交流互動避免誤判，如媒體報導近期美國國務院亞太副助卿華自強（Rick Waters）訪問中國大陸便是一例。再看宏都拉斯與我國斷交，使民進黨執政7年就斷交9國，追平同為民進黨執政的陳水扁前總統紀錄，可見民進黨政府兩岸與外交方針嚴重出錯，過去民進黨大罵僅斷交一國的馬英九政府「外交休克」，那麼現在民進黨執政下是否已「外交衰竭」？為了台灣的最佳利益和區域的和平穩定，國民黨朱立倫主席所提出的對話（Dialogue）與國防（Defense）並重的「2D戰略」，才是台灣對外關係的正確解方。