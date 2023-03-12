550杯珍奶半小時發光　徐弘庭：幫中華隊集氣逆轉！

▲市議員發珍奶為中華隊加油。（圖／記者呂佳賢攝）

記者皮心瑀／台北報導

WBC世界棒球經典賽於台中洲際棒球場開打，中華隊12日對上古巴隊，力搶8強門票，目前打完第7局7比0，中華隊落後。下午在中信南港金融園區發珍奶的國民黨台北市議員徐弘庭喊話，希望大家卯起來幫中華隊集氣逆轉，並透露現場珍奶半小時就發光。

徐弘庭日前為慶祝中華隊勝利才送出雞排，又承諾中華隊若贏荷蘭，就再加碼500杯珍奶，並選在12日下午1點開始發放。

徐弘庭說，現場的朋友實在太熱情，原本500杯，臨時再加碼的50杯，總共550杯半小時內全數發光，雖然目前中華隊落後持續拚戰中，「喝完珍奶以後大家要卯起來幫中華隊集氣逆轉啊！」

中華隊11日9比5成功擊敗荷蘭，今天預賽最後一場碰上古巴，中華隊派出左投陳仕朋掛帥先發，古巴則是雷法（Elian Leyva）應戰，中華局首局攻上得點圈，古巴1局下半局開轟，率先攻下4分，第2局又開轟，目前以7比0領先中華隊。

中華隊在「死亡之組」之稱的A組拿下2勝1負的戰績與荷蘭齊平，不過對戰成績由中華隊拿下分組第一，巴拿馬2勝2敗拿下第2，義大利與古巴則各1勝2敗，義大利預賽擊敗古巴，因此排分組第4。

中華隊12日只要擊敗古巴就能以分組第一拿到8強門票，如果落敗，就得看義大利能否擊敗荷蘭，以失分率決定名次。