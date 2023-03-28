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狂轟36槍全因「她不喜歡星期一」　美史上僅5名女槍手犯大規模槍擊

▲▼美國田納西州納希維爾市（Nashville）發生小學校園槍擊事件，28歲女槍手海爾（Audrey Hale）當場被擊斃。（圖／翻攝自Facebook）

▲美國田納西州發生小學校園槍擊事件，28歲女槍手當場被擊斃。（圖／翻攝自Facebook）

記者張寧倢／編譯

田納西州基督教小學「聖約學校」（Covenant School）27日爆發大規模槍擊，3名兒童與3名成人罹難，28歲女槍手海爾（Audrey Hale）當場被擊斃。據非營利組織數據庫，美國至今犯下逾4死大規模槍擊案的女性僅4人，海爾是史上第5名女槍手。過去還曾有一名女子對校園狂轟36槍後說只是因為她「不喜歡星期一」。

▲▼美國田納西州納許維爾市（Nashville）發生小學校園槍擊事件。（圖／路透）

▲納希維爾市（Nashville）小學槍擊案中共有3名兒童、3名成人遇害。（圖／路透）

根據紐約郵報報導，海爾27日帶著2把突擊步槍和1把手槍進入校園，瘋狂掃射約14分鐘後遭擊斃，警方稱她的自我認同為跨性別者。The Violence Project數據庫統整了美國自1966年以來涉及4名或以上死者的大規模槍擊案，共172名槍手中只有4人是女性，女槍手比例只占2%，且其中2起案例都有另一名男性共犯。儘管數據庫尚未將這次田納西州納希維爾市小學槍擊案列入，但海爾估計將是美國史上第5名女性重大槍擊犯。

▲▼美國田納西州納希維爾市（Nashville）發生小學校園槍擊事件，28歲女槍手海爾（Audrey Hale）當場被擊斃。（圖／翻攝自Facebook）

▲據非營利組織統計，海爾（Audrey Hale）將是美國第5名犯下4死以上大規模槍擊案的女性。（圖／翻攝自Facebook）

紐約郵報舉出幾名惡名昭彰的女性槍擊犯，第一起發生在1979年1月的案件雖未記錄在數據庫中，但16歲女槍手斯賓塞（Brenda Spencer）被問到為何大肆殺人時竟回答「我只是不喜歡星期一，這麼做是為了提振一整天的精神。」震驚當時社會。她在加州聖地亞哥的家中使用步槍與瞄準鏡，在20分鐘內朝對面的克利夫蘭小學（Cleveland Elementary School）連開36槍，造成8名兒童受傷、校長和一名職員死亡，最終被判終身監禁，至少25年後才能申請假釋。

其他幾起案件包含2018年女性YouTuber阿格達姆（Nasim Aghdam）因為對YouTube平台感到不滿，直接闖入舊金山總部開槍打傷3人後自戕。2015年瑪莉珂（Tashfeen Malik）與丈夫聯手對加州聖伯納迪諾（San Bernardino）襲擊一家社福機構，造成14人死亡、17人受傷，還演變成警匪槍戰，最終夫妻死亡。

同樣在2015年，23歲的拉丁裔女子威廉斯（Latina Williams）在路易斯安那技術學院槍殺2名同學後輕生。更早以前的2006年，女子聖瑪可（Jennifer San Marco）在加州戈利塔（Goleta）槍殺一名前鄰居後，又到一家她曾經任職過的郵務分揀中心射殺6名郵政職員。

美國田納西州納希維爾的范德堡大學（Vanderbilt University）社會學與精神疾病學教授梅爾茲（Jonathan Metzl）分析，男性有更高的睪酮（睪丸素）且通常比女性擁有更多槍支，並且被社會化為訴諸暴力。明尼蘇達州哈姆萊（Hamline University）法醫心理學教授彼得森（Jillian Peterson）也認為，一般而言男性較傾向於將針對他人的怒氣與悲傷外化，女性則更可能將情緒內化，因而罹患憂鬱和焦慮的比例更高。

女槍手身分曝！闖田納西州「基督教小學」奪6命　家中找到犯案宣言

美國田納西發生「國小槍擊案」3兒童死亡　女槍手遭擊斃

 

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