單親媽與兒子「嘴對嘴親吻」！秒變謎片惹議　本人吐原因：是母愛

▲泰國一名辣媽獨自照顧患有輕微自閉症的兒子。（圖／翻攝自martel_family977.143抖音）

圖文／CTWANT

即使家人感情再親密，仍然應該有一定的界線。泰國有一名單親辣媽，獨自照顧患有輕微自閉症的兒子，時常在社群平台分享母子日常，不過她最近上傳一段和兒子「赤裸接吻」影片，卻引發外界撻伐，掀起議論。

這名單親辣媽在抖音平台（TikTok）PO出影片，可以看見兒子原本在看電視，看到媽媽便轉過身來要求親親，是母子之間愛的表現，然而兒子上半身沒穿，辣媽則是穿著清涼，2人接吻的畫面被截圖，在網路瘋傳，猛一看還以為是成人片照片，引起不少砲轟聲浪，認為不合適而且超過了。

▲兒子親吻媽媽，畫面引發網友撻伐。（圖／翻攝自martel_family977.143抖音）

影片底下大批網友留言，「我已經搞不清楚是誰生病」、「起雞皮疙瘩了」、「親臉頰還可以接受，但這是什麼？」、「這樣表達母愛太毛骨悚然了」。不過，也有一派網友認為：「這對母子太可愛了」、「孩子不管幾歲，對媽媽來說，永遠是孩子」、「沒有任何愛勝過媽媽對孩子的愛」。

眼看爭議持續延燒，這名辣媽只好出面解釋，她只是出於身為媽媽的母愛，愛著自己的小孩，雖然兒子已經長大，但在她眼中永遠是小孩，因此2人的互動很單純，完全沒有任何非分之想。

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