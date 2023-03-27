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大陸 大陸焦點 特派現場

陸外交部：願全部接收宏都拉斯在台留學生　成為他們溫暖新家

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

宏都拉斯宣布與台灣中斷外交關係，根據教育部統計，111學年度宏都拉斯在台灣大專校院就讀學生人數共359人，其中104人領取台灣獎學金，兩國斷交恐頓失援助。27日，大陸外交部回應，中方十分關心宏都拉斯在台灣的留學生，只要他們有意轉到大陸學習，中方願意全部接收。

3月27日，大陸外交部發言人毛寧主持例行記者會。有記者提問，據報導，宏都拉斯外長雷納表示，宏政府保證不會讓宏在台獎學金生「無助」，將在同中國建立關係後向中國尋求幫助。請問中宏建交後中方是否將允許宏都拉斯留學生轉至大陸就學?

毛寧表示，中方十分關心宏都拉斯在台灣的留學生，只要他們有意轉到大陸學習，中方願意全部接收，大陸將成為他們溫暖的新家。

毛寧還稱，中方也願意以中國和宏都拉斯建交為新的起點，拓展兩國人文教育領域的交流合作，促進兩國民心相通。

此外，毛寧也回應台灣「金錢外交」的指控，她稱，宏都拉斯決定同中國建交是在一個中國原則基礎上作出的政治決斷，不設任何前提，中方對此高度讚賞。

毛寧指出，建交不是交易籌碼，近幾年來，巴拿馬、多明尼加共和國、薩爾瓦多、尼加拉瓜等國相繼同中國建交或復交均不附加任何前提條件。中國和宏都拉斯建交同樣如此，中國和宏都拉斯建交之後，中方將在一個中國原則基礎上，秉承相互尊重、平等互利、共同發展的精神，積極推動同宏方各領域互利合作，助力宏都拉斯經濟社會發展，為當地人民帶來福祉。

毛寧還補充稱，台灣當局慣於施展金錢外交，想告訴台灣當局，「台獨」是死路一條，金錢外交沒有出路，任何逆歷史潮流的圖謀注定會以失敗告終。

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