快訊／歷史一刻！馬英九踏上大陸土地　 國台辦副主任陳元豐接機

記者任以芳、蔡紹堅／上海－台北報導

前總統馬英九今（27）日下午16時21分搭乘班機抵達上海浦東機場，大陸官方由國台辦副主任陳元豐，上海市委常委、秘書長張為，以及國台辦聯絡局局長孫升亮、上海市台辦主任鍾曉敏、上海市台辦副主任李驍東到場接機。

馬英九的班機於16時21分降落浦東機場，但一直到17時左右飛機艙門才打開。馬英九步出艙門後，首先揮了揮手，接著走下階梯，與前來接機的國台辦副主任陳元豐等官員握手。

簡單寒暄之後，馬英九便搭上了接駁車離開機場，並未多做停留，也沒有接受記者的訪問。

▼馬英九抵達上海浦東機場，國台辦副主任陳元豐到場接機。（圖／記者任以芳攝）



▼馬英九步出機艙，首度踏上中國大陸土地。（圖／記者任以芳攝）



前總統馬英九是兩岸分治74年以來，第一位踏上中國大陸土地進行交流訪問的中華民國卸任元首。馬英九赴陸「祭祖和平之旅」一共12天，據了解，大陸部署維安警力以「元首級」規格安排迎接馬英九。

馬英九此次訪陸行程十分緊湊，首日將在南京過夜，隔天（28日）上午前往中山陵拜謁國父孫中山，預計將發表重要演說。

此次行程安排南京、武漢、長沙、重慶、上海多地參訪，除了回老家祭祖，主軸緊扣回顧抗戰歷史，將走訪國民政府首都南京總統府、拉貝故居，南京大屠殺紀念館，武漢辛亥革命武昌起義紀念館、南嶽忠烈祠、抗戰中國戰區第四受降區儀式所在地、重慶抗戰遺址博物館、張自忠烈士陵園，最後回上海參訪四行倉庫、和平飯店和豫園做結尾。

▼馬英九率團訪陸，於桃園機場發表簡短談話。（圖／記者李毓康攝）