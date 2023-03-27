大獎是百萬現金！蔣萬安將宣布北市6000元加碼　拿200元發票就能抽

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

全民普發6000元現金於22日開放網路登記，立法院也於24日三讀通過疫後特別預算，6000元最快於4月6日開始發放，不少業者紛紛祭出加碼優惠，將6000元放大。據了解，台北市政府將於本週宣布6000元加碼活動，台北市長蔣萬安會召開記者會對外說明，其中最吸引人的是拿台北市開立的200元發票，就能獲1次抽獎機會，最大獎為百萬元現金。

面對全民普發6000元議題，蔣萬安早於2月就在市政會議聽取簡報，為產發局統整的4局處6000元加碼措施，當時包括觀傳局、體育局、文化局和商業處，但因當時中央尚未完全定案，最終並無拍板；直至3月1日市政會議，蔣萬安裁示，請產發局整合跨局處的優惠措施，於3月中旬前推出促進疫後經濟振興的具體方案。

據了解，歷經一個月的時間，已從原訂4局處加碼活動，擴增成為8個局處，除了原有的產發局、商業處、文化局、觀傳局、體育局外，另外再新增商業處、客委會和原民會，並透過不同面向的促銷方案，盼激起市民拿到6000元現金後的消費動力。

關於細部項目，小從體育局的12區市民運動中心促銷優惠、文化局藝文場館門票折扣、觀傳局住宿優惠，大到產發局舉辦的抽獎活動，與過往柯市府任內推出的「台北購起來」相似，只要持台北市開立的發票、收據，且達到金額200元或以上，就能夠登錄上網頁，並擁有1次抽獎機會，期程為4月初至5月底共計2個月，獎項除了汽車外，還有百萬元現金。

而台北市政府規劃，6000元振興加碼計畫將於本週召開記者會，由蔣萬安親自宣布啟動，而抽獎系統預計4月中旬上路，屆時將碰上百貨業母親節檔期，可望帶動台北市各面向的服務業商機。