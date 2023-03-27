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【廣編】旅宿桃園「FUN眼天下」　桃園民宿管家學校開學

▲▼桃園,民宿,旅宿,桃園民宿管家學校,國際,彩券. （圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲2023年桃園民宿管家學校今年度課程以「品質國際化、服務多元化」為主軸。

圖、文／桃園市政府觀光旅遊局提供

2023年桃園民宿管家學校於3/23正式開學了，今年課程以「品質國際化、服務多元化」為主軸，著重於國際服務品質的提升與協助業者打造多元特色化民宿住宿體驗服務。桃園市觀光旅遊局局長周柏吟表示，今年課程主要分為以設立前觀念建立的「基礎課程」、營運面提升的體驗實做「主題工作坊」，以及管理面的「顧客服務經營管理師SQMM證照課程」，希望提供桃園想從事民宿經營的民眾完整的課程體驗，打造屬於自己的特色民宿也為桃園帶來旅遊特色。

桃園市觀光旅遊局局長周柏吟表示，過去推出的智慧旅遊APP雖然元素很多但未能切合國際旅客的需求，「我們針對國際旅客實際接收資訊的管道及媒介作為我們未來改善桃園智慧旅遊APP的方向」，桃園民宿的故事及特色遊程也將成為桃園智慧旅遊APP的亮點。

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▲▼桃園,民宿,旅宿,桃園民宿管家學校,國際,彩券. （圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲▼2023年桃園民宿管家學校希望提供桃園想從事民宿經營的民眾完整的課程體驗。

▲▼桃園,民宿,旅宿,桃園民宿管家學校,國際,彩券. （圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

這次民宿管家學校將推動的GoPro Summit、社群軟體操作及戶外影片拍攝，讓外國旅客及FIT的旅客透過社群軟體看到這些吸睛的戶外影片，希望透過這次的民宿管家學校做為平台讓大家可以交流學習成為觀光旅遊局及民宿業者的溝通平台，並結合停車管理系統、交通系統發展桃園智慧旅遊，讓桃園的觀光邁向國際化、智慧化。

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