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社會 社會焦點 保障人權

獨／草叢發現狒蹤！專委「香蕉加料」…露出神秘壞笑：秘密武器

記者陳以昇、莊智勝／桃園報導

桃園「狒狒逃走中」邁入第16天，今(27日)下午1時許，農業局人員在台鐵富岡基地外圍的大排水溝發現疑似狒狒走過的痕跡，於是載來一組遠端監控儀器，並在水泥護欄上放置3根香蕉，專委還掏出一小瓶「秘密武器」滴在香蕉上，瞬間「蕉味」撲鼻而來，《ETtoday新聞雲》記者當場詢問秘密武器是什麼？專委則是一臉神秘，婉拒回答。

▲▼桃園抓狒狒，農業局專委在香蕉上滴上秘密武器。（圖／記者陳以昇攝）

▲農業局專委在香蕉上滴上「秘密武器」。（圖／記者陳以昇攝）

農業局人員逐步縮小狒狒活動範圍，稍早掌握富岡基地外圍一處大排水溝有動物走過的痕跡，有極高的可能就是狒狒留下，因此專委立即載來遠端監控儀器並架設在車子上，同時也在水泥護欄上放置3根香蕉，這時專委還從懷中掏出一個小瓶子，滴了幾滴液體在香蕉上，記者現場詢問「滴這個是什麼？」專委則是露出一抹神秘的壞笑，還用氣音回答「秘密武器」。

雖然專委婉拒回答「秘密武器」成分為何，但在液體滴上香蕉後，記者現場聞到「蕉味炸出」，瞬間飄出濃郁的香蕉香氣。農業局也表示，現在狒狒的行蹤飄忽不定，必須以誘食方式縮小牠覓食範圍，昨日放置在公墓旁的香蕉沒有被吃掉，表示已離開牠覓食範圍，現在架設遠端監控儀器，希望能夠掌握牠的動向，盡早將牠「逮捕歸案」。

▲▼桃園抓狒狒，農業局專委在香蕉上滴上秘密武器。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼桃園抓狒狒，農業局專委在香蕉上滴上秘密武器。（圖／記者陳以昇攝）

▼農業局人員設置誘捕籠。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼桃園抓狒狒，農業局誘捕籠。（圖／記者陳以昇攝）

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