泥醉女驚醒「全身赤裸」…男友人也沒穿　她淚崩發抖求救

▲桃園男子和朋友到釣蝦場唱歌喝酒，竟性侵其中一名泥醉女同志友人。（示意圖／取自圖庫pixabay）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園男子阿建(化名)到釣蝦場和朋友唱歌喝酒，散場後眾人相約到某檳榔攤會合，阿建到場後，見其中剛認識的女友人小詩(化名)落單且泥醉，竟將她帶回家指侵得逞，小詩醒來見自己全身被脫光，爆哭報警。全案審理時，阿建雖辯稱兩人是你情我願，但因小詩是女同志，法官不採信他的說詞，依犯乘機性交罪，處4年8月徒刑。

判決指出，男子阿建邀約馮姓女友人到釣蝦場玩樂，認識馮女帶來的女子小詩(化名)，眾人喝酒唱歌到下午3、4點，散場時約好到馮女經營的檳榔攤會合。阿建獨自開車前往，不料到場後，現場只看到小詩一人，其他人都已離去，阿建見小詩醉得不省人事，竟起色心把她載回家，脫光她身上衣物指侵得逞。小詩清醒後發現自己全身赤裸躺在陌生的客廳，阿建也沒穿衣服的站在她面前，驚覺自己被性侵，哭著報警。

全案審理時，阿建辯稱小詩全程意識清楚，對他的動作也都很配合有回應。不過小詩的女友表示，案發當天晚上9點多，她接到小詩的電話，只聽到她一直哭，有男聲在一旁跟她說「我等一下送妳回去」，小詩則哭說「不要跟我說話、不要靠近我、你齷齪」，電話就掛斷了，她連忙打電話請馮女聯絡阿建。馮女則證稱，她打電話過去時，也聽到小詩歇斯底里的罵阿建「不要臉」，而後阿建將小詩載回她的檳榔攤時，小詩已哭到全身發抖。

法官參考證人證詞，認為小詩的性傾向為女同志，難認她和阿建性交會有性慾可言，可見小詩被性侵時，確已意識模糊、無法抗拒，依犯乘機性交罪，處阿建4年8月徒刑，全案還可上訴。