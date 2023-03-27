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這照片中「有條蛇」！全場找不到想開罵　結果驚呆：真的有

▲▼ 。（圖／翻攝自推特／Helen Bond Plylar）

▲這照片中有條蛇！（圖／翻攝自推特／Helen Bond Plylar）

網搜小組／鄺郁庭報導

「去戶外一定要小心！蛇會隱藏在草地上。」有網友日前在「爆廢公社」分享一張照片，提醒其他人到野外要小心蛇，卻讓其他人滿頭問號，疑惑為何要附上滿是落葉的畫面。就有眼尖網友把蛇圈出來，驚呆許多人，「還真的有蛇耶」、「不看留言，真的找到天荒地老」、「我應該是會被咬到的那一個。」

照片一出，不少人找到生氣，甚至以為根本沒有蛇，以至於看到別人圈出位置後，都震驚不已，「媽呀！這保護色比測視力還難找」、「要不是有留言，我還真找不到」、「脫窗了還是沒找到」、「人家圈起來，我還是找不到，該看眼科了我」、「看圖看到一度覺得有被耍的感覺」、「本來要罵了，但是不小心看到蛇嚇了一跳、真的太藏」、「夭壽！我以為唬爛，原來真有蛇。」

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其中，有人則指出，「這照片我之前看過，知道有蛇，可是這次仍然看很久才看得到」、「就算看過幾次了，都還是要找一下」、「這好久以前的圖片了。」

原來這已經是2017年的照片，專門研究爬蟲類的博士生Helen當年收到同學傳來這張照，她忍不住在推特分享、考驗其他人的眼力，「你能找出蛇嗎？」之後則回文「如果你還沒找到牠……」，並把蛇圈出來、公布解答，還提醒網友這條蛇雖然很可愛但有毒，所以千萬不要碰牠。

另外，還有網友直呼有經驗，「保護色太完美了，不動真的很難發現，我也在開荒步道綠草堆發現過赤尾青竹絲，幸好牠有稍微蠕動，不然一腳就踩過去了」、「去這種山區或有樹叢的，建議都要帶根長樹枝邊走邊敲，牠們受驚就會提前繞走，牠們比你們還害怕」、「所以才要打草驚蛇呀！」

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