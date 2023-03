這照片中「有條蛇」！全場找不到想開罵　結果驚呆：真的有

▲這照片中有條蛇!(圖/翻攝自推特/Helen Bond Plylar)

網搜小組/鄺郁庭報導

「去戶外一定要小心!蛇會隱藏在草地上。」有網友日前在「爆廢公社」分享一張照片,提醒其他人到野外要小心蛇,卻讓其他人滿頭問號,疑惑為何要附上滿是落葉的畫面。就有眼尖網友把蛇圈出來,驚呆許多人,「還真的有蛇耶」、「不看留言,真的找到天荒地老」、「我應該是會被咬到的那一個。」

照片一出,不少人找到生氣,甚至以為根本沒有蛇,以至於看到別人圈出位置後,都震驚不已,「媽呀!這保護色比測視力還難找」、「要不是有留言,我還真找不到」、「脫窗了還是沒找到」、「人家圈起來,我還是找不到,該看眼科了我」、「看圖看到一度覺得有被耍的感覺」、「本來要罵了,但是不小心看到蛇嚇了一跳、真的太藏」、「夭壽!我以為唬爛,原來真有蛇。」

If y'all haven't found it yet... Copperhead, aka Agkistrodon contortrix. Cute but venomous, so no touchy! ☺️????❤️ pic.twitter.com/pSVMIhFP0o