這照片中「有隻蛙」！眾人找到眼花了　一圈全傻笑：好明顯

▲照片中有一隻蛙。（圖／翻攝自路上觀察學院）

網搜小組／鄺郁庭報導

畫面裡藏有一隻蛙，讓眾人找到眼睛都花了！有網友11日貼出一張照，直呼「靠邊……差點踩到」，卻令大票網友看得一頭霧水「什麼東西，地雷嗎」、「是考驗眼力嗎？」結果答案一出，不少人都驚呆，「我以為用過的外包裝踩到有什麼關係？還好有看留言 」、「怎覺得該去配眼鏡了？看留言才找到。」

這位網友在「路上觀察學院」貼出照片，說他差點踩到某種生物，讓一大票人找到投降，「我放大找很久還沒看到」、「我……沒有抓到那個點，有人能解釋一下嗎」、「找到眼睛要脫窗了」、「我視線只有一直看到那個套子包裝」、「這是在玩大家來找碴嗎？」

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▲原PO標出答案。（圖／翻攝自路上觀察學院）

拍攝者便在留言處標出解答，原來有一隻蛙蹲在小石堆中，灰色的外表堪稱最完美保護色，乍看之下跟石頭沒什麼差別。原PO也笑說，其實他拍完當下也沒有馬上PO出照片，因為連自己都找了一下，還拿去問2個朋友，對方也找不到才把照片分享出來。

▲真的有蛙！（圖／翻攝自路上觀察學院，點圖可放大）

答案曝光後，許多人忍不住驚呼，「喔X！真的好明顯，但我真的超像瞎了一樣沒看到」、「一開始我以為你在搞笑，那個調味料包裝雖然是鋸齒狀，但踩到也不至於受傷……是反串嗎？放大之後才發現……邊上有青蛙啊」、「還沒找到前……到底是在拍什麼？找到後……我剛剛眼睛是瞎了喔！」

也有網友留言，「還好你的腳沒有變成『殺蛙低咖』」、「周氏樹蛙或太田樹蛙？有發現地點比較容易分辨是何者」、「當我把小東西掉到磨石地板時」、「蛙蛙右邊是不是卵？」「找這隻青蛙，就像在教室地板找橡皮擦」、「讓我想起一本小時候的書，就是找每張攝影師拍的大自然動物照片，然候找動物或昆蟲在哪裡。」