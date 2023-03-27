剪斷男友命根丟馬桶！狠女花雕雞麵下5顆安眠藥動手　一審判5年

▲恐怖女友剪斷男友命根。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

恐怖情人！溪湖鎮一名越南籍華僑馮姓女子(40歲)，懷疑同居男友與其他女子有曖昧，將5顆4級毒品佐沛眠(安眠藥)磨成粉摻入花雕雞麵讓他吃下肚，再持料理大剪刀將其生殖器剪下剩1.5公分，丟進馬桶沖掉，隨後再前往警局自首，彰化地院審結，依家庭暴力罪之重傷害案，判處5年有期徒刑。

依據判決書內容，這起案件發生在2021年3月30日深夜，馮女在偵訊中說「我懷疑他在外面有女人，他不承認」，3月28日馮將手機放在車上開錄音，錄到男友有打電話給一個女生，隔天早上10點多，馮女再聽一次手機的錄音，聽完整個人大崩潰，認為「他欺騙我，而且不承認」。

▲恐怖女友剪斷男友命根。（合成圖／ETtoday資料照）

案發當天晚上7點多馮女得知男友要吃麵，便將5顆安眠藥磨成粉加在麵裡面，一鍋2包的花雕雞麵，吃完麵的男友已經昏昏欲睡。馮女說「我就是很恨，我就想傷害他」，馮女拿料理用的剪刀把男友的陰莖剪掉，剪到一半，無視男友喊痛，仍將其生殖器剪掉拿進廁所馬桶沖掉後，跑到便利商店，請店員叫計程車到派出所自首，馮女對犯行已預先有計畫，被檢方依重傷害罪嫌請法官從重量刑。

馮女辯護人向法官供稱，馮為越南華僑隻身來台，歷經多段不順遂的感情，又面對文化、社會差異及語言隔閡，因此患有憂鬱症，又遭被害人感情背叛，歷經本案後更顯鬱鬱寡歡，因此請求法官依刑法第59條規定為被告酌減其刑。

▲恐怖女友剪斷男友命根，被依重傷害罪判5年。（圖／ETtoday資料照）

經彰化地院向衛生福利部草屯療養院勘驗，馮女的犯案動機與感情問題與「一時衝動」有關，與精神症狀的關聯性小，另外法官認為馮女主觀上懷疑男友外遇，仍應理性與其溝通協調改善。卻因心生不滿，用基於報復之心態所為重傷害手段傷害，並非因遭受家暴等父權社會下之結構性壓迫，難認適用刑法第59條。

由於馮女自首，經減刑後依家庭暴力罪之重傷害案，判處5年有期徒刑，全案可上訴。

經查，馮女母親於今年1月9日過世，向彰化地院聲請返越南奔喪，法官認為馮女雖具有我國國籍但仍持有越南身分證，在台親人則有黃姓阿姨及一名18歲的兒子，目前在菜市場攤賣熟食、工作時有時無，雖馮自述一定會回台面對司法判決及執行，若馮女滯留國外未回，黃女及馮子將可前往越南或其他國家與被告相會，因此駁回聲請。