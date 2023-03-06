騙1隻「豬仔」賺10萬！E奶女蛇頭羈押7個月　再被這法院接著收押

▲彰化E奶女蛇頭。（資料圖／記者鄧木卿翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

刑事局中部打擊犯罪中心去年8月15日破獲以女子張惟甄(41歲)為首的人蛇集團，成功攔截救出5名「豬仔」，張女因涉嫌重大，羈押禁見至今將近7個月，彰化地院法官將於3月23日審理終結，定3月30日宣判並裁定停止羈押，不過由於另有共犯在台中地院羈押審理中，因此將張女移送台中地院後，由台中地院裁定繼續羈押。

▲彰化E奶女蛇頭左右手被逮。（資料圖／記者鄧木卿翻攝）

回顧案情，張女鎖定年輕人追求高薪、工作輕鬆的心態，在網路上招募到柬埔寨工作，謊稱工作用容是打字、查電腦及博奕，一切都合法，她每招募的1人，可拿10萬元佣金，1人僅收1萬至1萬6千元。

檢方組成專案小組調查，該集團為跨國犯罪組織，區分為「人事組」、「機房組」、「後勤組」等業務分工，而張惟甄等人負責「人事組」業務，採取正招、騙招等2種方式招募新人，其中「騙招」即係以刊登電腦打字快速賺錢等訊息作為詐術，使人受騙前往柬埔寨、泰國等地。

檢警組成專案小組於8月15日逮捕到張女，她成功誘騙4名被害人出國，另多名被害人則因檢警即時查獲而尚未出境。

▲彰化E奶女蛇頭被逮。（資料圖／記者鄧木卿翻攝）

張女因涉妨害自由等案件羈押禁見至今，彰化地院法官訊問後，認張女涉犯刑法意圖營利以詐術使人出中華民國領域外既遂罪、及未遂罪、違反組織犯罪防制條例等，犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，自去年10月6日起執行羈押2月，1月6日延押2月。由於該案將於3月23日審理終結，3月30日宣判，已無繼續羈押必要而准予停止羈押，不過由於另有共犯在台中地院羈押審理中，因此將張女移送台中地院後，由台中地院裁定繼續羈押。

去年8月張女被檢警追捕到案，很快又逮到她的左右手邱男及林男， 2人於6月間在網路上就騙到王女、許男，安排2人出境到柬埔寨，抽佣12萬元，也被羈押禁見，但因歷次供詞不一，且與被害人、共犯張惟甄所述仍有出入，因此邱男自12月15日延押3月。

▲檢警從女蛇頭幹部身上查獲的手機及存簿等資料。（資料圖／記者鄧木卿翻攝）