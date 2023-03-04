蓋布袋綁架電擊！逼簽60萬元本票　道士聯手板模師洗劫...下場曝

▲苦主被電擊綁手蓋布袋逼簽本票。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1男子因投資糾紛積欠黃姓女子17萬元，曹姓道士、與從事板模工作的劉男及詹男等3人得知後，聯手把對方蓋布袋綑綁載到田尾鄉偏僻苗圃，用電擊棒逼迫他先拿出20萬元、再簽下本票「承認與黃女有曖昧」，願意以60萬元和解，彰化地院審結，依強盜罪，將2人分別判處6年、6年3月有期徒刑，詹男仍未到案尚在通緝中。

全案發生於2019年9月10日上午，一男子因積欠黃女17萬元，曹、劉與詹（另由檢察官通緝中）等友人得知後，連手將對方載到田尾1處苗圃，將他綑綁雙手、拿布巾覆蓋頭部身體，用電擊棒電擊不停的逼問，直到他說可先支付20萬元才放手，接著逼迫他簽下和解書及本票，還承認與黃女有曖昧，苦主為了能脫逃只好乖乖答應，一行人拿走20萬元款項後才將他放走。

法官審理此案時，審酌被告以將人帶至苗圃、束帶綑綁、布巾覆蓋、電擊棒電擊、言語恐嚇等方式，強盜財物，犯罪情節嚴重。並考量苦主不僅因此交付現金20萬元、簽立借據2張及本票4張，還遭受精神上恐懼。被告又以積欠他人債務為藉口，巧立名目迫使被害人承認與他人有曖昧關係而需負擔「賠償」，是被告二人犯罪手段極為可惡，因此依強盜罪將2人分別判處6年、6年3月有期徒刑。