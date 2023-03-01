代購只賺80元卻要蹲3年10個月牢　店員揪1關鍵KO他

記者黃翊婷／綜合報導

黃姓粗工與暱稱為「小胖」的不明人士約定，幫忙代購香菸1包，即可取得10元報酬，前年7月他搭車分別在2間檳榔攤買了8包菸，共計獲得80元，沒想到卻被施姓、李姓店員識破使用假鈔，最終害自己吃上官司，被彰化地院法官判處3年10個月有期徒刑。也就是說，他僅僅賺了80元，卻要為此入獄服刑3年10個月。

▲黃男使用假鈔幫忙代購香菸，結果卻害慘自己。（示意圖／記者劉維榛攝，非本文提及的假鈔。）

判決書中提到，黃男明知假鈔不能使用，但為了幫「小胖」代購香菸，賺取每包10元的代購費用，竟答應在2021年7月14日搭乘小胖叫的車，前往彰化縣員林市某檳榔攤購買4包香菸，共計500元，接著又前往另一間檳榔攤，同樣買了4包香菸，共計500元。

檳榔攤施姓、李姓店員各自收到5張百元鈔票，2人越看越覺得不對勁，仔細檢查驚覺收到假鈔，急忙向警方報案。警方接獲通報立刻調閱監視器畫面追查，很快就抓到涉案的黃男；他到案後承認使用假鈔代購香菸，並成功拿到80元報酬。

彰化地院法官認為，黃男正值青年，卻不願意透過正途賺錢，而是使用假鈔詐取他人財物，行為非常不可取，但考量到他已經坦承犯行，犯後態度尚可，最終依行使偽造通用紙幣罪判處3年10個月有期徒刑，全案仍可上訴。

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