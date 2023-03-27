快訊／國10垃圾車+3小車追撞　仁武-鼎金段封閉慘淪「停車場」

▲ 國10車禍 。（圖／記者吳世龍翻攝）



記者黃資真／高雄報導

國道10號西向2.9公里處鼎金系統今(27)日早上10時18分發生車禍！1輛垃圾車與3輛自小客車不明原因追撞，其中1輛銀色轎車打橫擋在路中央，整條路幾乎動彈不得，稍早警消獲報趕往現場處理，目前暫時管制封閉西向仁武至鼎金系統主線路段，詳細肇因還有待釐清，請駕駛朋友先行改道行駛。

消防局獲報出動2車4人前往，現場無人受困，1名85歲女子表示身體不適，由救護人員處置後送醫。稍早已於11時17分恢復通行，車流紓解中。