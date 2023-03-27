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社會 社會焦點 保障人權

台中妙齡OL騎車雙載　無號誌路口遭轎車擊落！驚悚瞬間影片曝

記者白珈陽／台中報導

台中市北區26日深夜發生一起交通事故，莊姓女子騎機車載著女同事下班返家途中，行經興進路、瑞祥街口，與一輛白色轎車發生碰撞，造成莊女與同事全身多處擦挫傷，所幸送醫治療後沒有生命危險。警方對雙方駕駛酒測，沒有酒精反應，該處路口無號誌燈，初判肇因為未暫停、未減速釀禍，詳細肇事原因還須進一步釐清。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲北區昨晚發生汽、機車碰撞事故。（圖／民眾提供）

警方調查，莊姓女子（23歲）昨晚10時許，騎機車載林姓女同事（22歲）沿台中市北區瑞祥街往興進路直行，吳姓男子（29歲）開車沿興進路往南京東路二段直行，雙方在路口發生碰撞，機車右側車身與轎車前車頭發生碰撞，機車再波及路邊熄火的另一輛轎車左側車身。

車禍導致轎車車頭毀損，機車碰損，莊女、林女多處擦、撞傷，2人送往中國醫藥大學急診室就醫，無大礙。警方到場對莊女、吳男實施呼氣酒測，均無酒駕情形，經查，該路口無號誌，初判肇因為未暫停、未減速，詳細事故原因將由交通警察大隊分析研判。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲車禍造成機車騎士、乘客受傷送院。（圖／民眾提供）

台中市第二警分局長楊川提醒，車輛駕駛人行駛至無號誌交岔路口時，支線道車應暫停讓幹線道車先行。未設標誌、標線或號誌劃分幹、支線道者，少線道車應暫停讓多線道車先行，另行經無號誌路口時均應減速慢行，才能減少交通事故發生，平安返家。

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