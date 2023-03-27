街友尾隨女子公園廁所性侵還狂毆！他當庭下跪…二審減刑1／3

▲張姓街友在光天化日之下，竟尾隨女子到廁所，性侵她得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄張姓街友才剛在公園結識女友人小芳(化名)，竟在大白天尾隨她到公共廁所，毆打小芳指侵她、強逼口交得逞，直到小芳把門踹開才逃離，並報警處理。一審法官依犯強制性交罪，處張男徒刑6年。二審時張男當庭下跪道歉，法官審酌小芳雖沒得到任何賠償，仍表示願意原諒他，減刑處張男4年徒刑。

判決指出，張男居無定所，經常在前鎮區二聖公園內閒晃，2021年8月8日下午，他見女子小芳和朋友在公園內飲酒聚餐，上前熱心協助他們拿啤酒，最後一同坐下來聊天喝酒。眾人喝到下午5點多準備散會，小芳於是單獨前往公共廁所如廁，張男見狀竟偷偷尾隨，等小芳上完廁所開門時，闖進廁間把小芳推倒在地，強行指侵並逼她口交得逞，過程因小芳掙扎，張男還猛毆她頭部和胸部，最後小芳一腳將門鎖踢開才趁隙逃離。警方獲報後，到場查扣張男遺留在現場的拖鞋、眼鏡和黃色內褲。

一審法官認為，張男在光天化日下逞慾，地點還在公眾進出的公園，行為已嚴重危害社會治安，不宜輕縱，審酌張男犯後坦承犯行，但未和小芳和解，依犯強制性交罪，處徒刑6年。

二審法官認為，小芳雖泣訴「我也不知道要說什麼，就是很怨」、「我可以打他嗎？」，但卻表示雖然很恨張男，仍願意原諒他，而張男也當庭下跪，數度道歉，審酌張男犯後態度尚可、未賠償小芳等情，減刑處4年徒刑，全案還可上訴。