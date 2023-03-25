西班牙男警「肉體換情報」！色誘6女上床　只為深入左派組織

▲西班牙警方讓男警當間諜，化名接近左派人士，並與之發生性關係以換取情報。（示意圖／翻攝pixabay）



記者王佩翊／編譯

西班牙警方遭到揭露，為了獲取極左派團體情報，竟讓男警隱藏身分，色誘多名左派運動組織女成員，並與她們發生性關係，藉此取得對方信任以換取情資。該起案件曝光後，引發西班牙國內撻伐，認為警方此舉毫無道德底線。如今該名男警也被6人控告性侵，因為她們是在被欺騙的情況下與警員發生性關係。

根據西班牙自治區加泰隆尼亞的媒體La Directa報導，一名化名為耶南德茲（Daniel Hernandez）的男警自2020年來，隱藏警察身分，與巴塞隆納6名極左派團體成員性交，他甚至與其他一個案例保持親密關係長達1年。而他的惡行被曝光後，6名受害女性紛紛站出來指控他性侵。

受害女性的委任律師沙拉扎（Mireia Salazar）表示，被害人提告的原因是為了要讓社會了解，西班牙警察的這些行為有多過分，甚至依法無據。

位於西班牙東北部的加泰隆尼亞自治區2017年推動獨立失敗後，政局動盪不安，如今警察卻為了獲取情資以非法手段色誘左派人士上床，引發全球關注與震怒。主張獨立的加泰隆尼亞左翼共和黨議員盧飛安（Gabriel Rufian）更直接在國會中批評西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）毫無道德底線。

盧飛安說，西班牙警方的行為不只威脅政治自由、意識形態自由，更涉嫌威脅性自主。其他黨派的人士也直指，「該行為是對女性的暴力。」

環保團體反抗滅絕（Extinction Rebellion）的馬德里分部則指出，有一名西班牙女警與至少一名組織成員發生性關係，使得這起醜聞越演越烈。