離婚崩潰受打擊…酒空男全裸闖陌生女家！揮螺絲起子揉胸洩慾

▲阿愷與前妻離婚後大受打擊，卻持螺絲起子撬開陌生女子門鎖企圖硬上。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



記者蔡怡萍／嘉義報導

嘉義一名男子阿愷（化名）與前妻離婚脾氣暴躁、終日酗酒，某日酒後恍惚間竟光著全身，攜帶一把螺絲起子走到獨居陌生女子家中，破壞門鎖入內硬壓睡覺中的女子，女子遭摸胸後驚醒，在阿愷強脫她衣物前掙扎逃離。嘉義地院審後，將阿愷依攜帶兇器侵入住宅強制性交未遂罪，處有期徒刑3年。

根據判決，阿愷因與前妻離婚後大受打擊，開始自暴自棄、長期酗酒，2021年9月11日晚間10點多，阿愷照常喝了酒後，竟拿起一把螺絲起子，一絲不掛地在街上亂走，徒步10分鐘後，在一名獨居女子的家門前停下，並以起子破壞其門鎖，入內後就猛然朝女子摟抱。

女子被嚇醒後驚慌抵抗，仍被阿愷摸到胸部，阿愷見她醒過來，還繼續一邊伸手想探進女子短褲、一邊想脫她衣服，女子奮力將阿愷推開才逃過狼爪，跑到警局報案，阿愷向警方表示他有憂鬱症及幻聽，有在持續治療，但還是沒辦法控制情緒。

法院囑託醫院進行診斷，阿愷有情緒不穩、負面、強化性幻想而犯案，至認知辨識行為功能降低，且他已有妨害性自主前科，這次又闖進獨居女子家中犯案，讓對方事後連回家都會害怕有人跑進來、門都不敢開，惡行重大，犯攜帶兇器侵入住宅強制性交未遂罪，處阿愷有期徒刑3年，執行完畢後施以監護5年，全案可上訴。