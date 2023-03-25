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罵男伴「睡醒就找洞鑽」　她控服藥虛弱被性侵...法官一查卻皺眉

▲桃園市柯姓男子假借「濟公師父乩身」，揚言幫女子去除嬰靈為由，由妻子相邀騙至摩鐵做法趁機逼女子就範性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲女子指稱服藥熟睡遭男友性侵，男友還自稱睡醒很無聊，「所以要找洞鑽」。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名鄭姓男子去年（2022年）到女友家連住3天、多次親熱，事後被女方指控趁她服藥熟睡之際，在她同睡的幼子身旁性侵她還內射，女方並臭罵鄭男自稱睡醒很無聊、「所以要找洞鑽」，鄭男喊冤明明是女方打電話召喚他從客房去主臥嘿咻，台北地院審結，認定當時2人互傳「六六大順」、「交通安全宣導」等訊息調情，可見女方意識清楚，判鄭男無罪，可上訴。

女子提起自訴指稱，去年4月透過交友軟體認識鄭男開始交往，鄭男不想結婚，所以她跟鄭男表明做愛不能內射，但鄭卻老是犯規，去年6月5日到7日，鄭男到她家連住3天，2人每天都有親熱，但6日當天上午10點多，她因服用深層助眠藥物，與年幼孩子在主臥熟睡，鄭男溜進房內性侵她。

女方指稱，一開始因藥物作用沒察覺，後來感覺身上被重壓、但無力推開，鄭男再度不戴套內射，她醒來質問鄭男為何要趁她睡覺辦事、且小孩就睡在一旁，鄭男竟自稱「因為睡醒很無聊，不知道要幹什麼，所以要找洞鑽」。

▲▼性侵，裸女，自拍，約炮，賣淫，外拍，小模，裸照，床，嘿咻。（圖／翻攝pixabay網站）

▲女子指稱服藥熟睡遭男友性侵，男友還自稱睡醒很無聊，「所以要找洞鑽」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

鄭男到案喊冤絕沒趁人之危，反而是女方當天上午10點多，用LINE打電話給他說很想「愛愛」，叫他從客房去主臥嘿咻，做完後，他回客房睡回籠覺，女方還跑來跟他同床相擁而眠，完全看不出對方服用安眠藥，而且這次他沒射精。

法官勘驗雙方LINE對話紀錄，發現6日當天上午6點多，2人通話23秒結束，鄭男隨即傳送1張「六六大順」圖片給女方，女方當天上午8點多讀取後，回傳1段「交通安全宣導」影片給鄭男，接著上午10點多，確實是女方主動打電話給鄭男通話31秒。

法官指女方自稱服用的深層助眠藥物生效後，會整個神智不清，熟睡後連電話、電鈴都聽不見，又怎能跟鄭男講電話、互傳訊息調情，可見女方當時意識清楚，且女方自承辦完事隨鄭男到客房同眠，隔天還繼續跟鄭男雲雨，若真遭性侵，女方的反應不符合常情。

女方指稱同月底傳訊息臭罵鄭男「你明知道但你還是在我不同意的情況下內射，甚至我吃安眠藥睡覺，你爬上我的床，只為找洞鑽！這是你說的！」，並以鄭男承認「應該是6/5～6/7，在過程中妳同意的情況下有射」等語，企圖佐證鄭男涉犯乘機性交罪嫌，法官認為鄭男的訊息沒明講6日當天有無內射，據此以證據不足為由判鄭男無罪，全案仍可上訴。

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