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北醫台南校友會　邀請王正坤演講創業甘苦談鼓勵向國際醫療產業進軍

▲藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，受邀在北醫台南校友會演講創業甘苦談，鼓勵校友向國際醫療產業進軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，受邀在北醫台南校友會演講創業甘苦談，鼓勵校友向國際醫療產業進軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

北醫台南校友會王玉杯理事長，26日在南光化學製藥召開會員大會，邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師與盧豐華醫師演講創業甘苦談，闡述創業的辛苦，及如何突破人生每個階段的瓶頸，鼓勵北醫校友在醫療、生技、製藥等領域持續向國際舞台進軍。

▲藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，受邀在北醫台南校友會演講創業甘苦談，鼓勵校友向國際醫療產業進軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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▲藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師（左起）、健保署前署長李伯璋、南光製藥總經理王玉杯、南光製藥董事長陳立賢等人合影。

傑出校友健保署前署長李伯璋、北醫大董事長陳瑞杰、前董事長張文昌、校長林建煌參與盛會，校友們展現團結力量，一起為台灣醫療產業努力。

2023年QS世界大學排名，台北醫學大學位居全世界384名，在私校排行榜是全國第1名。2022年，北醫大5度蟬聯遠見雜誌「台灣最佳大學排行榜」，醫科與私立大學第1名。傑出北醫師長與校友更是分布在各個領域，例如：衛福部長邱文達、林奏延、陳時中、薛瑞元、各大醫學中心院長與企業家。北醫台南校友會也是人才濟濟，例如:校友會理事長王玉杯，是股票上市公司南光製藥總經理，健保署前署長李伯璋，奇美醫院院長林宏榮與藝群醫美集團董事長王正坤醫師等。

▲藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，受邀在北醫台南校友會演講創業甘苦談，鼓勵校友向國際醫療產業進軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

北醫校友邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，演講分享創業甘苦談，如何從25歲背負父親億元負債，到現在擁有11家醫美診所與1家Dr.藝群保養品公司。也邀請成功大學家醫科盧豐華教授，分享退休後創立居家醫療診所的心路歷程。

▲藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，受邀在北醫台南校友會演講創業甘苦談，鼓勵校友向國際醫療產業進軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，受邀在北醫台南校友會演講創業甘苦談，鼓勵校友向國際醫療產業進軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤醫師本身是皮膚科專科醫師與企管博士，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫美集團董事長，在長榮大學博士班授課品牌管理與供應鏈管理，在成功大學EMBA碩士班授課連鎖品牌經營管理，在成功大學醫學系授課美容醫學。

▲藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，受邀在北醫台南校友會演講創業甘苦談，鼓勵校友向國際醫療產業進軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲王正坤醫師（左一）與台北醫學大學校長林建煌（右一）合影。

王正坤醫師表示，創業是艱辛的，需要學問、智慧與意志力，堅忍不拔，才能成功。在25歲負債累累之下，只能一步一步穩健學習醫學知識，累積病人數量，累積到好幾萬個病人數量時，於30歲設立診所。因為王正坤被法院查封，因此無法向銀行借款，也沒有面子向親友借款，因此向醫療雷射廠商協商分期付款，每月收到患者的錢，再拿去還給廠商，一步一腳印，終於在30多歲，幫父親還清近億元負債，進而出任台南市醫師公會理事長，並且連任3屆。接著又連任2屆台灣醫用雷射光電學會理事長。王正坤醫師表示，這需要堅強的意志力，必須忍住痛苦，用心學習醫術，認真做好每一件事，才能在產官學領域脫穎而出。而台北醫學大學也從數十年前，幾棟鐵皮屋，清水模教室，變成現在國際級知名大學，這都是眾多師長與校友們的努力成果，藉著北醫大現在優勢，校友們互相鼓勵，齊心努力向世界進軍，極競逐國際醫療舞台。

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