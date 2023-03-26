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鼎泰豐料理祕訣全公開　卻沒人能超越！老饕點「3原因」：屌虐巷口

▲▼小籠包,鼎泰豐,江浙點心,小吃,外食,18摺。（圖／記者李毓康攝）

▲鼎泰豐以小籠包享譽國際。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

以黃金18摺小籠包聞名國內外的鼎泰豐，炒飯、紅油抄手等也很受老饕喜愛，就有網友表示，鼎泰豐的料理手法跟步驟，已經不是商業機密了，但至今卻沒有任何一間中式餐廳，可以與鼎泰豐競爭，甚至是超越鼎泰豐，貼文引起熱議，有內行人點出鼎泰豐的3項優勢。

原PO在PTT發文「鼎泰豐做法都公開，為何至今沒人能超越？」鼎泰豐的料理手法和步驟，已經不是商業機密了，「像小籠包要21g、十八摺，炒飯240g配1.6g的鹽等等」，但至今，台灣做中式料理的餐廳這麼多，卻沒有任何一間可以跟鼎泰豐相匹敵。

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原PO提到，很多餐廳、五星飯店的廚師出來自己開店，都闖出一片天了，「為什麼很少聽到鼎泰豐的員工出來開業，然後又做得很成功的？大家會不會覺得鼎泰豐這個招牌的成績，也太難超越了吧？」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲鼎泰豐品質穩定，備受大眾青睞。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友點出鼎泰豐的3項優勢，品質穩定、品牌價值、服務好，「品質穩定，服務穩定，價格配得上」、「光是品質穩定就屌打巷口，你家巷口可能昨天好吃，今天老闆心情不好，反正也沒人監督，多炒了5秒鐘就不好吃了」、「品質穩定吧，你要同一家餐廳連續吃10次味道品質都一樣，其實蠻不容易的」、「除了味道一致， 鼎泰豐的服務跟環境也是強項」、「鼎泰豐的人員都挑過，巷口有嗎？」

另有網友指出，通常出來開店後，即使知道好吃的秘訣，但會為了省成本改變製作，「料有差，鼎泰豐能找到價格合理好的食材」、「你在那環境願意這麼做，不表示你去其他環境下，不會偷懶省事省成本」、「出來開業的廚師技術都沒問題，但是因為人力昂貴通常先捨棄服務，再來物料成本無法使用同等級只好降轉求毛利，搞到開店比去上班還累」。

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