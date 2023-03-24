女師車震男學生「激戰10次↑」！被判性侵　少年崩潰：她真的愛我

▲女老師因誘姦男學生，被判4年社區矯正令。（圖／翻攝自臉書）

記者王佩翊／編譯

澳洲維多利亞州一名野外教學的高中老師因為多次與未成年男學生發生性關係被判處4年社區矯正令，在時間內不得再度犯罪或離開維多利亞州。此外，該名女老師也被要求完成300小時的無償社區服務。與她發生性行為的男學生則是在法庭上一再強調，「她是一個好人，我相信她對我是真心誠意的。」

根據《澳洲新聞網》報導，31歲的野外教學老師奧姆斯（Monique Ooms）任職於維多利亞州的一間高中，她2022年7月在自己的汽車後座與家中，和另一名未成年的男學生發生超過10次的性關係，因此被指控對青少年性侵。該案24日開庭，奧姆斯坦承4項指控。

法官認為，奧姆斯的行為雖然涉及性侵未成年，並不適當，但是不具有強迫性，因此並未判她入獄，僅判她4年社區矯正令，在此期間奧姆斯不可離開維多利亞州，也不可以再度犯罪。此外，奧姆斯也須完成300小時的社區服務。

根據判決書，奧姆斯與被害少年是在2022年5月底相互產生情愫，不久後，奧姆斯開始將自己僅穿著內衣的照片傳給男學生，引誘對方。少年看到照片後，便偷偷溜出家中，在同年7月首次與奧姆斯發生性關係。兩人還會互傳「愛你」、「想你」等訊息。兩人的關係曝光後，少年則要求奧姆斯把這些曖昧簡訊全都刪除。

該名少年24日在法庭上替奧姆斯說話，他說，「她是一個非常好的人，我相信她對我是真心的。並且在我需要的時候對我很好。」事件爆光後，奧姆斯失去了藥局與酒吧的兼職工作。