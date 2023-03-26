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宏都拉斯建交中國　陸委會：強烈抗議與譴責

▲▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

宏都拉斯26日宣布與我國斷交，隨後與中國大陸建交。對此，陸委會26日下午表示，對於北京當局一再利誘強奪我邦交國、打壓我國際空間，持續單邊惡意破壞台海和平穩定現狀，意圖脅迫台灣屈從接受其政治主張，中華民國政府表達強烈抗議與譴責。

陸委會提到，對岸持續以「金錢、債務外交」及虛假承諾，介入干預他國政治經濟發展，意圖進行區域戰略擴張布局，更無視台灣人民高度反對其以錯誤且非國際準則的「一中原則」對台外交軍事壓迫，又刻意統戰分化台灣社會，「這是中方對當前台海情勢及兩岸開展良性互動往來的誤判與蓄意破壞，更已嚴重傷害我民眾尊嚴情感與權益福祉。」

▼宏都拉斯與中國建交，雙方外長在北京簽署聯合公報。（圖／翻攝CCTV）

▲▼中國與宏都拉斯正式建交　雙方外長在北京簽署聯合公報。（圖／翻攝CCTV）

陸委會並正告北京當局，兩岸互不隸屬，無論如何恫嚇施壓，台灣人民絕不屈服妥協，也不會改變走向世界、參與國際的決心。

陸委會還呼籲，國際社會應正視中共擴張全球影響力、改變國際秩序的圖謀，「我政府將持續強化台灣堅毅韌性、團結朝野各界，堅定捍衛國家主權及民主自由，並持續與友邦及理念相近國家合作，致力維護區域與台海和平，爭取台灣應有的國際地位與權利。」

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