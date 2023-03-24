超市雞蛋限購令「6字有貓膩」　他驚：被地方阿姨教育過了？

▲超市強調，「不管來回幾次」每天每人每卡都限購一盒。（圖／翻攝自路上觀察學院）

網搜小組／鄺郁庭報導

近期大部分店家都貼出「雞蛋限購令」，去超市也能看到一人限買一盒的規定，但似乎有民眾想耍小聰明！有網友在某間超市看到有盒裝雞蛋可以買，不過前面貼了多張公告，仔細看內容後，他不禁直呼，「看來有被地方上的阿姨教育過了。」

這位網友在「路上觀察學院」貼出照片，只見公告上指出「全品項雞蛋 每天每人每卡 不管來回幾次 限購一盒」，讓原PO直呼，超市一定是有被囤蛋客光顧，才會如此強調。他也在留言處無奈表示，曾聽到阿姨阿伯在「聊戰績」，「他們說多的蛋可以滷起來或是做茶葉蛋，還分享滷蛋小撇步。」

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就有人也忍不住開酸，「台灣歐巴桑就是這麼皮～」、「以前排口罩也是」、「阿姨給年輕的老闆上了一課」、「有些人，講越沒有就越要買，平常沒在吃蛋的，或是少吃蛋的，這時候都一定要買兩三盒回家冰」、「被在地媽媽調教有術」、「於是雞蛋就放到過期了。」

有網友則是直嘆，「看不懂字的阿姨還是看不懂」、「好奇怪，為啥缺蛋的時期，大家就突然都很想吃蛋」、「就不知道有啥病，一天一盒夠吃了吧！買那麼多X小」、「下一步就是雞蛋實名制！大家排好排滿，拿身分證去刷，一個禮拜只能買10顆，婆媽真的是很愛囤」、「阿姨每天都會帶全家人的卡來買。」