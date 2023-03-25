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金門撲殺4551隻雞！26雞場全面消毒　防疫所：已控制、不缺蛋

▲▼金門於本月16日發現首例H9N2亞型低病原性禽流感病毒，因此防疫單位採全場撲殺高規格對待，目前消毒已達8成以上。（圖／記者林名翻攝）

▲金門於本月16日發現首例H9N2亞型低病原性禽流感病毒後，對全縣共26雞場實施消毒，目前消毒已達8成以上。（圖／記者林名揚翻攝，同下）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門於本月16日發現首例H9N2亞型低病原性禽流感病毒，還撲殺了金門土雞禽場4551隻，雖屬於低病原禽流感，但由於大陸有禽傳人案例，因此防疫單位採全場撲殺高規格對待。當天就對金門17場肉雞場、9場蛋雞場，共26雞場實施使用撒布生石灰在禽場地面及雞糞表面進行消毒，以降低雞舍內潛存病原。目前消毒已達8成以上。金門防疫所表示，目前目前禽流感疫情平穩控制，雞蛋未發生短缺情形。

國內禽流感疫情持續升溫，為因應缺蛋危機、強化蛋雞場生物防治工作，農委會啟動針對蛋雞場，全國實施使用撒布生石灰在禽場地面及雞糞表面進行消毒，以降低雞舍內潛存病原。

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金門地區3月16日發現首例H9N2亞型低病原性禽流感病毒，目前並未再發生任何疫情，雞隻健康狀況良好。金門縣動植物防疫所近期配合農委會，針對全縣17場肉雞場及9場蛋雞場，共26間蛋（肉）雞養雞場加強一次性生石灰環境消毒，以減少雞場環境潛存病原，目前已完成約8成，將為期至月底。

▲▼金門於本月16日發現首例H9N2亞型低病原性禽流感病毒，因此防疫單位採全場撲殺高規格對待，目前消毒已達8成以上。（圖／記者林名翻攝）

金門縣動植物防疫所所長林政道表示，金門目前禽流感疫情平穩控制，所有雞隻健康狀況良好。地區養雞業者若有使用生石灰需求可向防疫所索取，並請於操作時做好相關安全防護，避免因吸入石灰灼傷黏膜。而有關地區蛋雞供應，目前金門各養雞場主要供應在地使用為主，加上也有部份台灣輸入，整體供應情況良好，未發生短缺情形。

▲▼金門於本月16日發現首例H9N2亞型低病原性禽流感病毒，因此防疫單位採全場撲殺高規格對待，目前消毒已達8成以上。（圖／記者林名翻攝）

金門縣動植物防疫所也提醒各養雞場，持續落實場區管理、清潔、消毒和飼養管理工作。落實場區門禁管制及消毒（人員、車輛，運輸載具及器具進出應確實消毒）。同時也要保持警覺，每日自主觀察家禽健康狀況，若有發現異常立即通報，以共同防範疫情發生及傳播。防疫所亦會於例行檢查時加強提醒周知。另外，也提醒鄉親，H9N2低病原性禽流感病毒，目前地區疫情控制良好，民眾只要保持衛生清潔，不隨意接觸野生動物，就能避免感染機會；所有的蛋類及肉類只要煮熟就安全無虞。

▲▼金門於本月16日發現首例H9N2亞型低病原性禽流感病毒，因此防疫單位採全場撲殺高規格對待，目前消毒已達8成以上。（圖／記者林名翻攝）

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