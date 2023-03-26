傳官方壓力「蛋價持續凍漲」　北市蛋商公會：下午定案

▲全台蛋荒持續，本周蛋價是否調漲，下午拍板。（圖／記者李毓康攝）

記者楊惠琪／台北報導

全台蛋荒持續延燒，因國內雞蛋缺口仍大、黑市橫行，中華民國蛋價委員會原訂本周再調漲蛋價3元，但傳出農委會以進口蛋將上架為由壓制漲價，蛋價將持續凍漲。台北市蛋商公會表示，目前還沒接到漲價的訊息，下周蛋價漲不漲，預計今天（26日）下午會定案，至於是否採取休市、不報價的策略，結果下午一併會出爐。

因國內雞蛋缺口短期無法解決，蛋價評議委員會原訂上周調漲蛋價，傳出遭農委會官方施壓凍漲，包括蛋價評議委員會執行長陳進丁、台北市蛋商公會理事長林天來都喊出要「無限期休市」拒絕報價，因產地價和盤價，已經實際交易價格脫勾，但本周再傳出農委會以進口蛋陸續抵台為由，要求持續凍漲。

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一名北市蛋商公會成員表示，蛋商、蛋農都期望漲價，因為報紙上的報價，已經與實際市場交易價格嚴重脫勾，他私下透露，不是蛋商公會不調整，而是沒辦法調整，過去報價責任是隸屬蛋商公會，但現在權利已經被剝奪，強調「不漲價純粹是官方壓力」，至於進口蛋抵台因素，則是官方說法。

不願具名的蛋商說，現在南部黑市價格已經出現一箱喊價1700、1800元，中間經過大盤、中盤、運輸，到市面上每斤破百很正常，報紙上的報價卻還停留產地價45.5元，不是很可笑嗎？農委會說沒有干預，講的都是鬼話。