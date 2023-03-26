總統府強烈譴責宏都拉斯　「這是中國一連串文攻武嚇的一環」

▲外交部撤宏都拉斯國旗。（圖／記者呂晏慈攝）



記者陶本和／台北報導

針對宏都拉斯與我斷交，總統府發言人林聿禪26日表示，宏都拉斯共和國政府欲與中華人民共和國政府進行建交，經溝通無效，為維護國家主權與尊嚴，我國決定自即日起終止與宏都拉斯共和國的外交關係，全面停止雙邊合作計畫，立即撤離大使館、技術團及衛生中心人員，並要求宏國立即關閉其駐台大使館。

林聿禪表示，我國政府向宏都拉斯表達願在能力範圍內，協助宏國推動建設發展的最大善意，同時也一再提醒宏國須注意中國的不實承諾。然而，宏國仍漠視我國長期提供援助合作及兩國超過80年的邦誼，仍與中國進行建交談判，嚴重傷害我國政府與人民感情，對此，總統府表達強烈遺憾及譴責。

林聿禪強調，我國與宏都拉斯的斷交，是中國一連串文攻武嚇的一環。中國長期打壓中華民國台灣的國際空間，單方面危害區域和平穩定，但這些舉措並無法改變中華民國與中華人民共和國互不隸屬的事實，也無法摧折台灣人民熱愛自由民主，擁抱世界的意志。

林聿禪表示，過去幾年，面對全球疫情、俄烏戰爭以及土耳其震災，台灣始終為國際社會貢獻良善力量，持續在民主自由 道路上前進，與世界接軌同行。未來，我國仍會與理念相近的國家持續合作，為全球和平穩定及繁榮發展貢獻心力。

▼宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Reina）。（圖／路透社）

