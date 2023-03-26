不是「被分手」？　吳釗燮宣布斷交宏都拉斯時間點有玄機

記者呂晏慈／台北報導

外交部長吳釗燮26日親自舉行記者會，宣布與宏都拉斯斷交，痛批宏國恣意需索，曾提出總金額高達24.5億美金（約新台幣743.21億元）援款。值得注意的是，不同於過去都是友邦先與中國簽署建交公報，我國才宣布與之斷交的作法，宏國與中國商議目前尚未進入最後階段，外交部卻率先宣布斷交；吳亦強調，今天宣布斷交與宏國宣布無關。

▲外交部長吳釗燮今天宣布與宏都拉斯斷交。（圖／記者黃國霖攝）

吳釗燮今天上午在會中說明，有關於宏都拉斯宣布斷交的時間點，大家應該注意到，我國上周已召回大使張俊菲，昨天也密切關注宏都拉斯與中國協商的狀況，「已經看到宏國外交部長（上周）已經到了北京，所以我們已經決定，今天早上要來做這個宣布，這個跟宏方的宣布是沒有相關的」。

此外，吳釗燮在答覆媒體提問時證實說，他私下了解，中國與宏都拉斯談判一直沒有進入最後階段，所以自己的懷疑與媒體記者的懷疑相同，看起來此事與總統蔡英文出訪中南美洲友邦有關聯，中國是如此來刻意而為。

宏都拉斯今天上午8點透過推特發表聲明，宣布與台灣斷交。宏國外交部回覆外媒表示，宏都拉斯共和國政府承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，截至目前，宏都拉斯政府已通知台灣斷絕外交關係，承諾不再與台灣建立任何官方關係或接觸。