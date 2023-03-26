全文／吳釗燮宣布斷交宏都拉斯　批北京：虛假承諾誘迫友邦

記者呂晏慈／台北報導

外交部長吳釗燮26日上午舉行記者會，宣布與宏都拉斯共和國斷交，同時呼籲世界各國認清中國「說一套、做一套」的援外本質，正告北京當局，其一再以虛假承諾誘迫我國友邦、壓縮我國外交空間的行徑，已嚴重傷害台灣人民的情感，也使兩岸關係加速背向而行。

▲外交部長吳釗燮宣布與宏都拉斯斷交。（圖／記者黃國霖攝）

吳釗燮今天上午在外交部記者會公布聲明表示，宏都拉斯共和國政府與中華人民共和國政府正在進行建交談判，經溝通無效，為維護國家主權與尊嚴，決定自即日起終止與宏都拉斯共和國的外交關係，全面停止雙邊合作計畫，撤離大使館、駐汕埠總領事館、技術團及電力團等相關人員，並要求宏國關閉其駐台大使館。

吳釗燮批評，宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）及其執政團隊一直對中國存有幻想，在2021年宏國總統大選前，即曾提出外交轉向之議，幾經我方努力，在卡蕬楚上任初期，台宏雙邊關係曾一度平穩，但中國對宏國的利誘並未曾停歇，外交部及駐館對相關情資均有所掌握並妥慎應處，然而卡蕬楚政府亦同時向我方索求高達數十億美元的鉅額經濟援助，並就台灣及中國提供的援助方案進行比價。

吳釗燮表示，我方基於傳統友誼，雖秉持最大誠意，在能力範圍內提出協助方案，但宏方仍恣意作態需索，甚至公開釋放錯誤訊息，造成對我國家政府傷害。

吳釗燮說，多年來政府在宏都拉斯推動裨益其國計民生、協助整體國家發展的合作計畫，涵蓋醫衛、教育、職訓、能源、基礎建設、經貿、婦女賦權等廣泛領域；在宏國遭遇風災水患時，均第一時間投入賑濟並協助重建；技術團多年來也在宏國執行多項農漁業及醫衛計畫。此外，政府也在宏國設有電力團提供電力技術諮詢及援助。卡蕬楚政府罔顧我國的長年協助和情誼，與中國進行建交談判，政府至感痛心與遺憾。

吳釗燮表示，外交部提醒國際社會，中國慣以華而不實承諾誘我邦交國轉向，然遂行外交目的後則多未履行承諾，甚至反使部份受援國陷入債務泥沼。外交部呼籲世界各國認清中國「說一套、做一套」的援外本質。

吳釗燮說，外交部也正告北京當局，其一再以虛假承諾誘迫我國友邦、壓縮我國外交空間的行徑，已嚴重傷害台灣人民的情感，也使兩岸關係加速背向而行。外交部強調，中華民國台灣是一個主權獨立的國家，和中華人民共和國互不隸屬，這是事實也是現狀。我國不會屈服於中國威權政府的壓力與脅迫，會堅守自由民主的價值，積極聯合友邦及理念相近國家，共同致力維護區域和平與穩定，並爭取台灣應有的國際地位。