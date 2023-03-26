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宏都拉斯「勒索」不成建交中國　綠委：最嚴格審視債務契約

▲▼▲▼民進黨・自民黨 台日2+2會談 羅致政 郭國文 自民黨參議員堀井巖、眾議員國場幸之助（圖／民進黨提供）

▲民進黨立委郭國文評論時事議題。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

外交部長吳釗燮26日上午9點半正式宣布與宏都拉斯斷交，2小時後中國政府也火速宣布與宏都拉斯建交。民進黨立委郭國文呼籲，只要未如期付款、貸款資金不符合指定用途、或任何違反契約的行為，請輸出入銀行提出違約訴訟，討回款項；民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬則說，中國以實質金錢利益介入，祝福宏國「好聚好散」。

郭國文今天透過臉書呼籲，宏都拉斯「勒索」20億美金後，形同宏都拉斯以高價者得標的方式「拍賣」邦交關係，不惜背叛超過80年的友情，所以外交部今日宣布與宏都拉斯斷交，不過，台灣不能任憑被勒索，且反制措施可透過輸出入銀行進行，目前輸出入銀行和宏都拉斯多以商業貸款進行，如此一來較能避免呆帳發生，不只可透過訴訟強制執行，且宏國若賴帳會影響國際性評，導致未來融資更加困難。

郭國文推估，在美國鷹式升息下，宏都拉斯國債約200億美元，利息負擔恐成長10倍之多，才拿邦交關係拍賣；因此，他提醒，外交部必須注意其他國家面臨類似問題的邦交國。另一個關鍵在於，若宏都拉斯眼裡只剩「錢」一個字，輸出入銀行面對宏國也只能有「商業」，只要未如期付款、貸款資金不符合指定用途、或任何違反契約的行為，請輸出入銀行提出違約訴訟，討回款項，不需給宏都斯拉任何協調空間。

鄭運鵬：祝福宏都拉斯「好聚好散」　不同意國民黨親中甘之如飴

鄭運鵬並指，國民黨認為宏都拉斯與我國斷交是「執政黨兩岸外交路線錯誤」，這顯示：國民黨很清楚理解宏都拉斯斷交，就是中國介入，不是台灣對宏都拉斯有什麼虧欠；中國以實質金錢利益介入，宏都拉斯總統選擇投向中國，雖然不看好他們的結局，但是祝福宏都拉斯，大家好聚好散。

鄭運鵬指出，國民黨應該不敢認為，我國在堅持不以競價方式維持邦交是錯誤立場，而國民黨就是認為台灣所有的外交關係，都必須在中國同意的前提之下來維持，否則就是錯誤的兩岸外交政策，因為不接受一個中國，中國就一定會介入要求斷交。

鄭運鵬表示，因此，任何在中國同意下的外交關係，最後都會變成中國威脅台灣的籌碼。他詢問，台灣何必選擇「隨時會被中國拿走，卻又要每年被宏都拉斯要求砸大錢的這種精神勝利式的邦交關係」呢？中國國民黨因為親中而甘之如飴，自己完全不能同意。

民進黨立委王定宇說，失去邦交國當然不會是好事情，但是必須了解這件事情的本質，儘管中國國內經濟情勢嚴峻，卻要花數百億挖台灣邦交，唯一的目的，就是在國際上孤立台灣，去除台灣存在的事實。他說，中國花大錢挖牆腳的目的是無法得逞的，但為什麼選擇在這個時候？因為總統蔡英文即將出訪美國，得到最高規格接待，高規格的台美關係，讓中國試圖藉此模糊焦點。

民進黨立委趙天麟補充，全力支持政府與宏都拉斯斷交的決定，不受勒索式金錢外交所迫，全面發展深化與理念相近國家的關係，至於一昧親中、疑美、反日並唱衰台灣的國民黨，除了2024年用選票下架，別無他法。

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