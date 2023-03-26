想靠外交孤立台灣？　王定宇翻CNN報導：中國錯了

▲外交部撤宏都拉斯國旗。（圖／記者呂晏慈攝）

記者皮心瑀／台北報導

宏都拉斯有意與中國大陸建交，我外交部溝通未果，26日宣布兩國斷交，終止82年的邦誼。民進黨立委王定宇分享CNN日前的分析，認為中國大陸或許自認透過種種手段包括「大撒幣」方式，在外交上孤立台灣，但他們其實錯了。

根據報導，雖然願意與台灣建立外交關係的國家越來越少，但專家認為深入來看，台灣反而藉由與西方國家發展密切非官方關係，讓台灣在全球的影響力與日俱增。

報導指出，中國大陸以為能靠外交上孤立台灣，然而事實上，台灣在國際舞台影響力反而有增無減，美歐各國近期更以實際訪台行動展現挺台立場。這些來自非官方關係的挺台力道，對台灣安全與經濟來說，遠比與小國的邦交還重要。

不過，也有專家指出，在某種程度上，維繫官方關係仍有其價值，且這些國家也幫助台灣在國際社會發聲。

宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）日前宣布，已指示外交部長雷依納（Eduardo Reina）處理與中國大陸建立正式關係事宜，我方持續努力，雷依納卻率團赴北京洽商建交，我國政府召回駐宏大使張俊菲，表達不滿。

外交部長吳釗燮26日上午舉行記者會，宣布與宏都拉斯斷交，稱過去一段時間在我方努力，台宏雙邊關係曾經一度平穩，但是中國大陸對宏都拉斯的利誘未曾停歇，宏國政府則同時向我方所求高達數十億美元的經濟援助，並對兩方的援助方案進行比價。

目前台灣只剩下13個邦交國，包括在歐洲的教廷、亞太地區的馬紹爾群島、諾魯共和國、帛琉共和國、吐瓦魯國，非洲的史瓦帝尼，拉丁美洲及加勒比海地區的貝里斯、瓜地馬拉、海地、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森。