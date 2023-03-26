與宏都拉斯斷交！民眾黨建議：依先進國家作法援助　避免自困金錢擂台

▲外交部撤宏都拉斯國旗。（圖／記者呂晏慈攝）

記者袁茵／台北報導

外交部長吳釗燮26日宣布，我與宏都拉斯共和國斷交，成為總統蔡英文任內斷交的第9個邦交國，也使台灣目前只剩下13個邦交。民眾黨聲明表示，既然金援外交失去優勢，未來對邦交國的援助計劃應與周邊大國合作，依照先進國家作法提供援助，過程完全透明化，也要尋求理念相近國家交朋友，避免困於金錢擂台。

針對我與宏都拉斯斷交，民眾黨26日上午發出聲明，對於宏都拉斯與中華民國斷絕長達82年的邦誼，台灣民眾黨感到十分遺憾，我國外交處境艱困，維繫與邦交國的關係，是我國外交人員不懈的目標，但是友邦固然珍貴，國格更重要。

民眾黨提及，譴責中國壓制台灣國際生存空間的行為，這無助於兩岸關係，更增加人民對立衝突，造成兩邊政府有限資源浪費，呼籲開展溝通窗口，務實解決兩岸問題；而蔡英文上任迄今，我國已失去9個邦交國，近期與巴拉圭關係也可能生變，呼籲外交部積極應變，而不是只靠放新聞來撇清責任。

民眾黨認為，台灣既然在金援外交已失去優勢，如何在能力範圍內提供合理金援、進行經貿投資，達到最有效益的互利交流，確保兩國關係，應是政府與外交部門責無旁貸的課題。

民眾黨建議，未來對邦交國的援助計劃應與周邊大國合作，依先進國家的作法提供援助，過程完全透明化；善用與美、日、歐的關係，進一步深化雙邊乃至多邊合作，並積極透過民主自由等理念，尋求與理念相近的國家交朋友，避免自困於金錢擂台，台灣更應秉持「中間、務實、彈性」的外交策略，積極進行國際對話與合作，求取國際生存空間最大化。