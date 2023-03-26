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今非昔比！台灣曾替宏國做「這些事」　當地還有陳水扁教室

▲▼外交部撤宏都拉斯國旗。（圖／記者呂晏慈攝）

▲外交部撤宏都拉斯國旗。（圖／記者呂晏慈攝）

記者江采蓁／綜合報導

原友邦宏都拉斯26日上午8點發布正式聲明，宣布與台灣斷交，我外交部也隨後宣布與宏都拉斯斷交。台宏建交82年，建立了深厚的關係，台灣對宏都拉斯的援助更是不間斷，根據國合會公開資訊，我國從環境、公衛醫療、農業、教育等面向援助宏國，光是目前還在執行中就有5大項目，涵蓋多個領域，當地甚至還有教室以時任總統陳水扁名字命名。

細數我國對宏國這些年的援助，最值得關注的是，有知情人士指出，2009年宏都拉斯爆發軍事政變，時任總統賽拉亞（Manuel Zelaya）正是現任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）的丈夫，當時塞拉亞遭軍方帶離總統府、驅逐出境並罷黜，我大使館還提供第一家庭成員政治庇護，包括讓懷孕的大女兒住進館處。他直言，當年口口聲聲感謝台灣，在最困難的時候給予幫忙，如今卡蕬楚上任，卻把台灣過去的協助拋諸腦後，「看起來就是見利忘義，讓我們很遺憾。」

另據國合會網站資料，我國與宏都拉斯的合作計畫，光是目前還在執行中就有5大項目，包括強化偏鄉用水的「宏都拉斯供水暨衛生服務提升計畫前置準備技術協助」、針對中美洲友邦疫後經濟復甦的「CABEI公部門運作貸款機制」、攸關農產檢疫的「中美洲區域香蕉黃葉病防治計畫」、振興當地農業的「宏都拉斯強化農民組織產銷能力計畫」、提升華文教育的「友邦及友好國家專業華語教師派遣案」。

而在2011年以來超過20項已結案的計畫當中，我國農業技術團從各個面向協助當地產業，例如協助宏國整合全國14座公私苗圃，穩定年產25萬株酪梨種苗，不僅輔導農民栽培酪梨累計60.05公頃，也協助媒合採購；為了協助宏國降低豬肉進口比例，協助興建豬場建築、污水處理設施工程。

在教育方面，舉例來說，光是為了提升宏都拉斯中小學生的資訊能力，就投入7700萬美元經費，協助在全國2千多所學校興建電腦教室，並協助培育電腦教師，當時宏國歡喜不已，甚至將其中一間教室命名為「陳水扁教室」，亦提供500萬美元貸款的資金；在公衛領域，為了改善偏鄉供水匱乏、衛生條件不佳的情形，我國與國際非政府組織美國天主教救濟會（Catholic Relief Services, CRS）合作，輔導當地150多個供水公司，受惠人數預估達20萬人。

外交部長吳釗燮26日召開記者會宣布台宏斷交時表示，宏都拉斯對我方恣意需索，甚至將台灣和中國的援助方案進行比價，公開釋出錯誤訊息，造成對我政府的傷害。宏都拉斯執政團隊一直對中國存有幻想，而中國對宏都拉斯的利誘也未曾停歇，我國已提醒宏國政府，既已飽受債務問題的困擾，切勿飲鴆止渴，反而陷入中國債務的陷阱，同時強調我方絕不會與中國進行金錢競逐，仍無法阻止斷交憾事。

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