2波春雨！今明「全台中獎」　再變天時間曝

▲春雨來了。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

春雨「全台中獎」！氣象專家吳德榮表示，今天（26日）鋒面雨帶影響，中部以北及東半部有局部陣雨，南部有局部短暫陣雨的機率；周一鋒面雨帶稍減弱，各地區仍有局部短暫陣雨的機率；周四至下周日另一波鋒面雨帶通過。

▼今晨0時至7時累積雨量圖。（圖／氣象局）



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►大雨特報：

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣

氣象局今晨對13縣市發布「大雨特報」，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日中部以北地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，周二、周三鋒面雨帶遠離，相對空檔，周二北部、東半部仍有局部陣雨，中南部局部短暫雨之後、轉為多雲時晴；周三各地多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨，氣溫明顯回升。



吳德榮說，周四至周日另一波鋒面雨帶通過，期間時而降雨、時有空檔，其逐日的時空分布已超出模式準確模擬的理論極限，有很大的不確定性，故各國模式（EC、NCEP、JMA、CWB）模擬不一致且不斷調整，需持續觀察。