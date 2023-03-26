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快訊／全台「連下2天」　13縣市大雨防雷擊強風

（圖／氣象局）

▲持續有水氣移入台灣上空。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局今天（26日）清晨持續對中部以北13縣市發布「大雨特報」，請注意雷擊及強陣風。氣象局表示，今天、周一各地都有降雨機會。

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

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（圖／氣象局）

►大雨特報：

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣

氣象局指出，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日中部以北地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局說，今天華南雲雨區帶來更多的水氣，台灣各地容易有降雨情形出現，中部以北地區若海峽上有對流雲系移入，易出現瞬間大雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，外出請特別留意安全；各地夜晚清晨低溫約18到22度，白天北台灣高溫只有17到20度，體感偏涼，中部及花蓮高溫也略微下降，大約23、24度，南部及台東仍有26到29度。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局表示，周一華南雲雨區東移加上東北季風影響，各地都有降雨機會，台南以北、東半部及南部山區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨，但降雨情形和區域會較為趨緩一些。

氣象局預報，周二東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升，華南東移出來的雲雨區減少，剩下北部、東半部及中部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；周三、周四水氣再增多，北部及東半部有局部短暫陣雨，中部亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。

氣象局指出，周五、周六水氣再減少，東半部及北部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

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