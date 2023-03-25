快訊／雨來了！氣象局19:15發布「13縣市」大雨特報

▲週六晚至週日華南雲雨區東移，降雨最明顯。（圖／記者屠惠剛攝）



記者董美琪／綜合報導

氣象局25日19點15分針對13縣市發布大雨特報，自今晚至26日清晨，基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣，慎防局部大雨。

受到對流雲系發展旺盛影響，易有短延時強降雨，今晚至明日中部以北地區有局部大雨發生的機率，民眾注意雷擊及強陣風。由於台南入夜終於降雨，也讓網友紛紛留言「台南終於下雨了」、「願南台灣水庫春雨豐沛」、「桃園很久沒下這麼大」。

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氣象局預測，下週一（27日）華南雲雨區東移加上東北季風影響，各地都有降雨機會，台南以北、東半部地區及南部山區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨，但降雨情形和區域會較為趨緩一些。

下週二（28日）東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升；華南東移出來的雲雨區減少，剩下北部、東半部地區及中部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

下週三、下週四（29日、30日）水氣再增多，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。

下週五、下週六＊31日、4月1日）水氣再減少，東半部地區及北部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。