40年紙本筆試走入歷史！遊艇考照今起電腦化　「一交卷就知成績」

▲遊艇及動力小船筆試電腦化。（圖／航港局）

記者李姿慧／台北報導

近年駕駛遊艇及動力小船活動風行，吸引不少民眾報考駕駛執照，紙本筆試歷經約40年今起走入歷史，航港局耗資800多萬元推動考照電腦化，今(17日)舉辦首場電腦化筆試測試，預計陸續辦理28場遊艇和動力小船，預估每年約有3千人可受惠。

為提升遊艇與動力小船駕駛執照測驗即時性及便利性，交通部航港局耗資800多萬元建置遊艇與動力小船駕駛執照測驗即測即評系統，今(17)日至19日於台北海洋科技大學辦理首場電腦化筆試測驗，計有95人報名，首日參測47人，實際到考41人，到考率87.23%，合格率約80.49%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

航港局副局長劉志鴻表示，民眾報考遊艇與動力小船駕駛執照測驗人數逐年增加，該測驗40年來一直以紙本方式辦理，印製考卷、施測發卷、畫卡及閱卷等，投入大量人力。為提高行政效率及優化筆試測驗作業，航港局在111年委託廠商建置電腦化測驗系統，以電腦化測驗取代傳統的紙本作業，讓試題安排更靈活、答題更方便；過往應考人要10天後才能知道成績，改電腦化後，應考人於測驗結束後，一交卷就可立即得知筆試成績。

▲航港局副局長劉志鴻。（圖／記者李姿慧攝）

此外，劉志鴻表示，以往動力小船駕駛執照測驗大多將筆試與實作安排在同一天，配合實作測驗水域安排，筆試地點大多選擇鄰近實作水域活動中心或大型集會場所，試場條件落差大，且距離市區遠。為改善此一情形及配合即測即評系統上線，航港局已在北、中、南、東各地區，包含金門、澎湖等地區規劃12處設備完善且交通便利之電腦化試場。

劉志鴻指出，即測即評系統也支援友善的作答介面，可放大字體、圖片，也有答題與作答時間提示等，免除過去因應考人畫卡不清致影響測驗成績情形。

航港局表示，112年3月起，交通部航港局預計辦理28場遊艇與動力小船駕照測驗，均將採用即測即評系統施測，此項措施有望嘉惠全國每年約3千名有意報考遊艇與動力小船駕照測驗之應考人，航港局也將針對施測結果進行統計分析，滾動檢討題庫，以符實需。