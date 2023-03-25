台中6師長逼死學生！　學校官網一條「求救連結」超諷刺

▲台中某高中傳出霸凌，官網還有一條諷刺的「反霸凌信箱」連結。（圖／翻攝事發學校網站）



記者柯振中／綜合報導

台中某高中日前發生校園霸凌事件，一名高中生因此輕生，事件引起社會震驚，該校因為遭到網友灌爆，緊急關閉了臉書粉專。令人諷刺的是，實際到該校的官網，竟能看見政府網站當中有個「反霸凌信箱」，與如今發生的憾事形成鮮明對比。

台中市校園霸凌害輕生的案件近日不斷受到討論，臉書粉專「臺灣青年民主協會 TYAD」指控，這名學生遭到主任強制搜身、還被暗地裡罵「垃圾」，更是被逼得驗尿、栽贓偷錢，其中主任教官、教官及學務主任、校安等6人害得學生想不開，在校內灑白包抗議，接著就傳出在家中輕生的消息。

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▼台中某高中發生師長霸凌害死高中生一事，有7名相關人員被調職，有學生說，早在案發第一時間就建議，但校方只想息事寧人。（圖／民眾提供）



學生家長在「人本文教基金會」、立委張廖萬堅等人的陪同下召開記者會，指控該校遲遲沒有調查，直到3月19日才成立調查小組。而台中市教育局24日也痛批，校方處理態度消極，因此將校長、主任教官、教官等涉案7人調離現職、等候調查。

諷刺的是，該校的臉書粉專遭到灌爆後緊急關閉，學校的官方網站則是如常運作，而下方的政府網站當中，有一條就是「反霸凌信箱」的外部連結，與如今發生的事件無疑形成鮮明的對比。

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