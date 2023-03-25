鋒面到！補班日出門記得帶傘　週末轉涼

▲週六晚至週日降雨最明顯。（圖／記者李毓康攝）



記者董美琪／綜合報導

中央氣象局指出，今天（25日）補班日東北季風增強，加上華南雲雨區逐漸東移，水氣增多，中部以北、東半部地區及南部山區轉為有局部短暫陣雨或雷雨，出門記得攜帶雨具。

氣象局指出，迎風面的北部及宜蘭地區降溫明顯，整天氣溫偏涼，大約在19到22度，其他地區雲量逐漸增加，中南部高溫仍有30度左右，內陸地區感受稍偏熱。

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今天中部以北及宜花約19、20度左右，南部、台東落在20、21度上下，白天迎風面的北部及宜蘭地區降溫明顯，大約在22到24度，整天感受偏涼，溫差不大。

其他地區由於雲量增加，高溫也稍微下降一些，大約落在25到29度，內陸地區仍有30度以上高溫，屬於早晚涼，白天溫暖微熱，請留意溫度變化調整穿著。

▲氣象局指出，24日鋒面通過台灣北部海面，中部以北宜花降雨增 。（圖／氣象局）



到了週日、下週一（26日、27日）華南雲雨區東移加上東北季風影響，各地都有降雨機會，台南以北、東半部地區及南部山區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨；北台灣天氣較涼，其他有下雨的地區若降雨明顯，天氣也會涼一些。

下週二（28日）東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升；華南東移出來的雲雨區減少，剩下北部、東半部地區及中部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

下週三、下週四（29日、30日）水氣再增多，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。

31日至4月3日東半部地區及北部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；時序進入春季，後期預報不確定性較大。