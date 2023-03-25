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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐巧芯助理接到「黨中央」電話　希望對「登記爭議」低調

▲費鴻泰、徐巧芯。（合成圖／ETtoday資料照）

▲費鴻泰、徐巧芯。（合成圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

台北市信義、南松山選區國民黨共6人登記立委初選，除立委費鴻泰、議員徐巧芯外，還有兩人的助理、一名麵店老闆；而費則暗指麵店老闆是「徐巧芯的人」，在該位老闆登記後，他的助理才領表登記。但徐巧芯今（25日）發7點聲明，強調她根本不認識那位麵店老闆，且該家麵店也不在她的「責任里」。另外徐也透露黨中央有打給她的助理，希望候選人們對此事低調一點。

國民黨昨下午4時截止立委第一階段初選登記，信義、南松山選區有6人登記，為費鴻泰、費鴻泰辦公室主任許原榮、閻景榕、徐巧芯、徐巧芯議會辦公室主任陳暉、以及一名麵店老闆張宏森。

針對助理參選，徐巧芯昨在臉書粉專「不演了新聞台」留言回應，「現場我們是表達辦公室的成員不該登記，但如果對方登記我們也只能登記，結果他們（指費鴻泰）就登記了兩個辦公室主任。然後就參選爆炸了。」

但費鴻泰則在個人臉書粉專列出時間序，還原張宏森在國民黨青工會總會長滿志剛陪同下登記參選後，閻景榕才領表登記，接著陳暉領表、登記，於登記截止前3分鐘，許原榮跟進登記參選。費鴻泰也提及，徐巧芯與滿志剛11日在張宏森的麵店共同發送1000顆雞蛋，似乎暗指張是徐的人。

當記者今詢問徐巧芯能否針對助理登記爭議受訪時，她透露，黨部希望候選人們對此事都低調一點，因此她得遵守候選人公約服從黨的指示，因此不方便受訪，待3月28日協調後才能回覆。經記者追問所指的黨部是黨中央還是北市黨部，徐巧芯說，「中央吧」，有打給她的助理。

不過即便黨中央有這「期盼」，徐巧芯仍發7點聲明澄清：第一、她根本不認識麵店老闆，也沒有他的聯繫方式，甚至沒跟他說過話；第二、據她了解，麵店老闆在議員選舉支持的對象不是她，「也就是他根本不是我的支持者，我根本沒有能力叫他做任何事」。

第三、當下的情況是，費鴻泰隊可能過度敏感緊張，認為新增的登記者與她有關，因此執意要讓辦公室主任登記。「我方表示這樣不妥，請他們不要登記，並表示如果他們非得登記不可，我們也只能登記一位以示抗議，後來對方執意要登記，還一次登記了兩位」。

第四、她始終認為辦公室助理都不應該登記，建議黨部嚴格審查，取消資格；第五、關於費鴻泰的誤會，她第一時間已到費的臉書澄清；第六、當天發雞蛋的時候有很多記者在現場可以作證，她跟老闆根本沒有互動、沒有交談，甚至她根本不知道哪一位是老闆，足證她跟該老闆並不認識；第七、那個麵攤地點在信義區富台里，並不是她的「責任里」。

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關鍵字：

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