中方施壓仍堅持來台　艾達莫娃：捷克一定與台灣站在同一邊

▲捷克眾議院議長艾達莫娃訪台。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）25日率大型訪問團抵台。對於此行受到中國強烈抗議，艾達莫娃受訪時表示，堅持此行的原因很明顯，因為台灣與捷克是友人，必須互相支持。也有媒體追問，在台灣與宏都拉斯接近斷交之際，此次訪台是否可視為寒冬送暖？艾達莫娃也回應，一定可以這樣理解，只要台灣需要幫助，捷克都很樂意幫忙。

艾達莫娃稍早率領訪團抵台，並在松指部松嵐廳接受媒體聯訪，有媒體詢問，此次訪台行程受到中國強烈抗議，為何仍堅持此行？有受到哪些來自中國的壓力？

艾達莫娃回應，為何堅持此行的原因很明顯，因為台灣與捷克是友人，友人一定要互相支持、不忽略彼此，雖然兩地距離遙遠，但彼此共享基本價值，捷克一定與台灣站在同一邊。

也有媒體追問，台捷彼此農產合作，是否有捷克雞蛋進口來台、將台灣農產品輸出到捷克可能性？艾達莫娃則表示，捷克很樂意與台灣交流農業相關議題。

艾達莫娃指出，希望台灣人知道他們不是孤獨的，台灣在世界上有很多友人，其中一個就在剛剛抵達台灣，世界上民主友人都堅持自由價值，自由也帶來責任，敵對勢力都認為自由是弱點，但正好相反，如果自由也願意承擔責任，只會讓我們更堅強。

近期台灣與宏都拉斯外交關係降至冰點，有媒體追問如何看待中國用金援外交挖走宏都拉斯？此時捷克率領大規模訪團抵台，是否為台灣外交處境寒冬送暖？艾達莫娃回應，一定可以這樣理解，只要台灣需要幫助，捷克都很樂意。

至於此次訪團預計簽署幾項合作備忘錄？創造多少產值？艾達莫娃表示，代表團人數真的很多，一定會簽署幾項合作備忘錄，還不能估計具體數字，接下來幾天行程結束後就會知道，一定會有幾百項雙方談判，至於會不會取得成功，就取決於成員的努力，一定要抓住機會。