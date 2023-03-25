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宏都拉斯為何獅子大開口？　介文汲曝關鍵原因：出在立陶宛

▲▼宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Reina）。（圖／路透社）

▲宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Reina）。（圖／路透社）

記者詹宜庭／台北報導

宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Reina）率團赴中國大陸洽商建交，外交部23日宣布，我國政府將召回駐宏大使張俊菲，以表達我方強烈不滿。對此，國民黨籍前外交官介文汲25日表示，宏都拉斯獅子大開口向我國索取25億美金(約760億台幣)，就是因為蔡政府先前花了12億美元(約新台幣364億元)在立陶宛上。

宏都拉斯外交部長雷依納近日接受當地媒體訪問時表示，曾要求台灣提供20億美元（約新台幣606億元）蓋醫院、投資工廠，「但沒有得到積極回應」。外交部則強調，絕無「已讀不回」的情形，反而宏國政府對於我國提出的協助方案，卻始終沒有回應。

對此，介文汲今日透過臉書發文表示，外傳宏都拉斯將與我國斷交，外交部長吳釗燮說是為了錢，宏都拉斯外交部長雷依納也說是為了錢，「既然問題很清楚是為了錢，這是老問題，那就好好商量嘛，怎會搞到要斷交？」

介文汲認為，以台灣目前財力而言，每年給宏都拉斯5000萬美元（約新台幣15億元），先後還借了6億美元（約新台幣182億元），已經算吃力，更何況還有另外13個邦交國得花錢。但為什麼前幾年沒出問題，這一年多來問題重重？原因恐怕出在立陶宛。

介文汲指出，之前不知誰牽的線，蔡政府突然和立陶宛打的火熱，短短時間花了12億美元（約新台幣364億元），還在台灣進口立陶宛蘭姆酒、巧克力，辦理立陶宛投資商機說明會。但到頭來卻熱臉貼冷屁股，立陶宛直到去年九月才勉強在台開了一個貿易代表處，讓蔡政府白歡喜一場。

介文汲批評，這場鬧劇，台灣人民也許不注意，但宏都拉斯看到了、巴拉圭看到了，其餘12個邦交國也看到了。友邦們心想「立陶宛不過設個貿易代表處，就前所未有地搞到了12億美元，那我這個大使館豈不該值更多？」於是宏都拉斯提高了價碼，即使斷交也要總統蔡英文給個說法。

介文汲質疑，宏都拉斯如此，巴拉圭、瓜地馬拉、貝里斯難道不心同此理？所以，宏都拉斯要斷交應該怪誰？會不會有其他邦交國想跟進？

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