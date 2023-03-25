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率史上最大團訪台　艾達莫娃：希望加深與台灣晶片半導體合作

記者杜冠霖／台北報導

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）25日率大型訪問團搭乘專機抵台，艾達莫娃表示，捷克和台灣是最密切的友人，通過互訪維繫彼此友誼，捷克還有很多人想訪問台灣，「再派一架飛機相信也會坐滿。」艾達莫娃也指出，捷克希望加深與台灣在晶片半導體的合作，台灣都是半導體強國，希望能給予捷克這方面的協助。

▲捷克眾議院議長艾達莫娃訪台，外交部長吳釗燮、立法院長游錫堃接機。（圖／記者林敬旻攝）

▲捷克眾議院議長艾達莫娃訪台，立法院長游錫堃接機。（圖／記者林敬旻攝，下同）

艾達莫娃表示，去年在布拉格就答應立法院長游錫堃要訪問台灣，一定要履行承諾，從來沒有不來的想法，以最大決心、計畫要來訪問台灣。捷克和台灣是最密切的友人，通過互訪維繫彼此友誼，代表團成員裡有很多人來過台灣，今天自己很開心首次訪問台灣，來看看所謂台灣之美。

艾達莫娃表示，這次是近5年來捷克出訪的最大訪團，因為還有很多企業家、藝術機構與地方政府等人士希望訪問台灣，如果還有另一架飛機能來台，「相信也會坐滿」。

艾達莫娃指出，歐洲各國對台灣的興趣日益增長，這是個好消息，捷克作為與台灣最友好國家之一，彼此共享民主、自由、人權等基本價值，將會持續維護這些基本價值。

艾達莫娃表示，接下來幾天要進行一系列不同領域的談判，捷克希望加深與台灣在晶片半導體的合作，無論是晶片開發或設計，台灣都是半導體強國，希望能給予捷克這方面的協助，另外在商業、文化、網路安全和國會等，都能深化合作。

游錫堃表示，去年7月自己率領跨黨派國會外交訪問團出訪捷克時，受到捷克參、眾兩院熱忱的接待，不僅參眾兩院的禮車、接待場所等皆懸掛我國國旗，更在參議院院會上正式發表演說，成為我國在捷克及在非邦交國家之首例。

游錫堃指出，捷克國會對台灣國會訪問團以禮遇邦交國的規格接待，至今仍然令他感動萬分。而自己與艾達莫娃的緣分也自那一次開始，當時當面親自邀請眾議長訪問台灣，眾議長欣然允諾，並言明2023年的3到5月是個適當的時機。果然今年開春便接到眾議長率團訪台的好消息，眾議長一言九鼎，說到做到，受到強權打壓也絕不退讓的行事作風，令人敬佩。

游錫堃表示，而非常奇妙的是捷克眾議長一抵達，雨水便來了，適時解決缺水的危機，台灣「久旱逢甘霖」，是兆豐年的好氣象！而未來透過直航，捷克與台灣不但「海內存知己」還「天涯若比鄰」，兩國彼此距離更加縮短，夥伴關係一定會更加深化緊密。

游錫堃指出，在台灣與宏都拉斯斷交的風雨聲中，面對普習會後，兩大極權聯手意欲推翻民主、自由、人權的普世價值觀、挑戰國際秩序，和平穩定的國際受到嚴重威脅之際，眾議長堅定抵台，真摯的情誼總在患難中更見珍貴，再次誠摯歡迎艾達莫娃眾議長來到台灣！

▲捷克眾議院議長艾達莫娃。（圖／記者林敬旻攝）

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